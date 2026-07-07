Какой рекорд по газу был установлен в прошлом году

Об этом в новом отчете сообщил Международный газовый союз (IGU), пишет Reuters.

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Согласно данным отчета, в 2025 году мировая торговля СПГ выросла на 6,3% и достигла 436,98 миллиона тонн. Это стал самый быстрый темп роста с 2022 года.

Главным фактором роста стало увеличение импорта в Европу, которая больше всего нарастила закупки сжиженного газа. Совокупные объемы поставок в прошлом году выросли на 26,1 миллиона тонн – до 126,2 миллиона тонн.

Впрочем, крупнейшим импортером СПГ в мире с общим объемом 168,7 миллиона тонн остались страны Азии. В то же время аналитики отмечают, что тенденции в этом регионе различались.

В частности, Китай занял первое место с показателем 69,77 миллиона тонн. Однако Пекин все же сократил закупки на 8,9 миллиона тонн, сделав ставку на собственную добычу и увеличение поставок газа по трубопроводу из России.

Другие страны, напротив, начали закупать больше газа:

вторым крупнейшим импортером СПГ в мире с показателем 67,37 миллиона тонн стала Япония.

В то время как Южная Корея увеличила закупки сжиженного газа на 1,7 миллиона тонн – до 48,67 миллиона тонн.

Крупнейшим экспортером СПГ в мире остались США, которые поставили 110,74 миллиона тонн. Далее следуют Катар с 81,51 миллиона тонн и Австралия – 80,32 миллиона тонн.

Почему газовый рынок находится под угрозой

Однако перспективы мирового рынка газа омрачила война на Ближнем Востоке. Эксперты уже предупредили, что конфликт может привести к сокращению мировой торговли СПГ в 2026 году.

Конфликт в Персидском заливе повредил инфраструктуру СПГ, ухудшил перспективы реализации новых проектов по расширению мощностей в регионе и создал для азиатских покупателей неопределенность в отношении поставок и более высокие цены,

– заявила президент IGU Андреа Стегер.

По оценкам компании Shell, из-за перебоев в Ормузском проливе, вызванных войной, под угрозой оказалось около 20 % мировых поставок сжиженного природного газа.

Вместе с тем на рынок газа давят высокие цены:

После начала войны против Ирана спотовые цены на СПГ в Азии взлетели на 143%. Это стал самый высокий показатель почти за три года.

Европейские цены на природный газ во время эскалации войны за один день подскочили почти на 35%.

Поэтому сейчас рынок ждет возобновления поставок газа через Ормуз, но угрозы со стороны Ирана остаются. Хотя один из крупнейших экспортеров СПГ, Катар, и обещает возобновить нормальное производство СПГ "в течение нескольких недель".