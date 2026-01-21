Усе через погрози Трампа: Європа заморожує торговельну угоду з США, – ЗМІ

Улітку 2025 року Євросоюз та США уклали торговельну угоду. Однак тепер вона під загрозою – через ескалацію погроз Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії та нових мит проти незгодних країн.

Як у ЄС відповіли на погрози Трампа?

У середу, 21 січня, європейські законодавці домовилися на невизначений термін заморозити договір. Про це стало відомо журналістам Euronews.

Дивіться також Володар хаосу: як Трамп рік руйнував світ, узурпував Америку та скандалив із Зеленським

Нагадаємо, про торгівлю зі США європейці домовилися після кількатижневого напруження, спричиненого агресивною тарифною політикою, яку Трамп запровадив невдовзі після свого приходу до влади торік.

Однак угода все ще потребувала офіційного затвердження Європарламенту. Його депутати зустрілися 21 січня та вирішили призупинити процес, офіційно відклавши голосування, що мало відбутися наступного тижня.

Причина такого рішення – заява американського президента про можливий 10% тариф для Данії, Швеції, Норвегії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії та Великої Британії, доки "не буде досягнуто угоди про повну й тотальну купівлю Гренландії". Ба більше, ставка зросте до 25%, якщо домовитися не вдасться до червня.

Журналісти зазначають, що цей крок посилить напруженість між Брюсселем і Вашингтоном напередодні саміту, на якому лідери ЄС планують обговорити свою реакцію на ескалацію погроз США.

Цікаво! Угода зі США передбачала 15% мита на товари з ЄС, зобов'язуючи при цьому блок знизити власні мита на промислові американські товари до 0%.

Напередодні Le Figaro писав, що рішення про замороження угоди підтримали основні політичні сили Європарламенту – соціал-демократи (S&D) і консервативні євродепутати (EPP).

Що відомо про плани Трампа на Гренландію?