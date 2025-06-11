Трамп анонсував односторонні мита: США надішлють країнам-партнерам листи

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір надіслати листи торговим партнерам протягом одного-двох тижнів. У них йтиме мова про визначення односторонніх тарифних ставок.

Трамп знову анонсував тарифи для країн-партнерів

Це відбудеться напередодні крайнього терміну 9 липня, коли планується повторне запровадження вищих мит для десятків економік, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ми надішлемо листи приблизно за півтора-два тижні до країн, у яких буде викладено, в чому суть угоди. У певний момент ми просто розішлемо листи. І, гадаю, ви розумієте, про що йдеться: ось угода, беріть або залишайте,

– сказав Трамп журналістам.

У тексті нагадали, що 16 травня Дональд Трамп заявив, що протягом "наступних двох-трьох тижнів" встановить тарифні ставки для торговельних партнерів країни. А ще квітні американський президент оголосив про підвищення мит для десятків торговельних партнерів, але потім призупинив їх на 90 днів.

Попри триваючі переговори, єдиною досягнутою торговельною домовленістю США залишаються угоди з Великою Британією, а також "тарифне перемир’я" з Китаєм.

Однак навіть перемир’я з Китаєм опинилося під загрозою після того, як Вашингтон і Пекін звинуватили один одного в невиконанні умов домовленості, що призвело до виснажливих переговорів на початку цього тижня в Лондоні щодо реалізації угоди,

– наголосили у матеріалі.

На запитання журналістів, чи готовий він продовжити термін для країн на укладення угод із його адміністрацією до того, як набудуть чинності підвищені мита, Трамп відповів, що готовий це розглянути.

Але, думаю, в цьому не буде потреби,

– додав він.

Спочатку Трамп припускав, що проводитиме переговори з кожним партнером окремо. Однак згодом відмовився від цієї ідеї, зосередившись на перемовинах з ключовими економічними партнерами

Команда Трампа також працює над укладенням двосторонніх угод з такими партнерами:

Індією;

Японією;

Південною Кореєю;

Європейським Союзом.

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