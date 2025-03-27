Чи готовий Трамп посилити санкції проти Росії: Бессент дав чітку відповідь

Президент США Дональд Трамп готовий діяти рішуче. Від чого залежатимуть його рішення про посилення або послаблення санкцій проти Росії, читайте далі.

За яких умов Трамп посилить санкції проти Росії

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що рішення про посилення або помʼякшення санкцій залежатиме від дій російського керівництва, і всі варіанти повинні бути розглянуті.Про це він сказав в ефірі Fox news, передає 24 Канал.

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Це залежить від кроків російського керівництва, чи санкції підуть вверх, чи вниз. Президент Трамп не буде сумніватись у рішенні посилити санкції, якщо це дасть перевагу на перемовинах,

– сказав очільник Департаменту фінансів США.

Бессент зазначив, що США здійснюють максимальний санкційний тиск на Іран та хуситів, і додав, що залежно від дій Росії, вона може опинитися під таким самим тиском. Відповідаючи на питання журналістки про можливість повернення Росії до Swift, Бессент підкреслив, що "всі варіанти відкриті".

Нагадаємо! Виключення російських банків із міжнародної платіжної системи SWIFT стало одним із перших кроків, вжитих країнами ЄС після вторгнення Росії в Україну. Наразі під санкції потрапили вісім російських банків, за винятком Газпромбанку, якого виключили з цього списку, щоб дозволити країнам ЄС здійснювати платежі за поставки російського газу та нафти.