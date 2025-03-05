Чому Трамп хоче скасувати субсидії на виробництво чипів

Президент США Дональд Трамп прагне скасувати ухвалений у 2022 році двопартійний закон про субсидії на виробництво напівпровідникових чипів. Натомість він бажає направити кошти на скорочення державного боргу.

Що включає в себе закон про виробництво напівпровідникових чипів

Закон про чипи та науку підписаний у серпні 2022 року президентом Джо Байденом. Він передбачав виділення субсидій для американського виробництва напівпровідників і суміжних компонентів у розмірі 39 мільярдів доларів та 75 мільярдів доларів кредитних гарантій. Однак така ініціатива зазнала жорсткої критики Дональда Трампа, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Чому Трамп хоче скасувати закон

Найбільше президент США звертає увагу фінансову складову закону про виробництво чипів та називає його "жахливим".

Ми даємо сотні мільярдів доларів, і це нічого не означає. Вони беруть наші гроші і не витрачають їх,

— резюмував Трамп у виступі в Конгресі.

Збережені кошти він пропонує направити на скорочення державного боргу, а підприємств-виробників хоче залучати через скасування нових мит та без державних субсидій.

Варто зазначити, що раніше міністр торгівлі Говард Лутнік позитивно оцінив програму із виробництва чипів та виявив бажання переглянути рішення щодо грантів, ухвалені за Байдена. За президенства Байдена, попередниця міністра торгівлі Джина Раймондо переконала близько п’яти світових виробників напівпровідників збудувати заводи у США.

Варто зазначити! У фінальні тижні адміністрації Байдена Міністерство торгівлі затвердило понад 33 мільярдів доларів субсидій. Відповідно 4,745 мільярди доларів для Samsung, 7,86 мільярда для для Intel, а також 6,6 мільярдів для тайванської TSMC та 6,1 мільярдів доларів для Micron.