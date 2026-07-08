Трамп наказав призупинити торгівлю з однією країною НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, 8 липня, на саміті НАТО, що доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту припинити всю торгівлю з Іспанією. Зокрема, американський лідер назвав Мадрид "жахливим партнером" в Альянсі.

Що відомо про вислови Трампа щодо Іспанії

Трамп неодноразово висловлював невдоволення Іспанією, яка не погодилася з новою ціллю НАТО щодо витрат на оборону на рівні 5% ВВП, про що йдеться у матеріалі Reuters.

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Соціалістичний уряд країни відмовився дозволити США використовувати свій повітряний простір або військові бази на своїй території під час війни з Іраном,

– зазначено у тексті.

Трамп, звертаючись до генсека НАТО Марка Рютте, заявив, що Іспанія нібито ні на що не погоджується. Ї НАТО не слід тягнути її за собою.

Також Дональд Трмп зробив заяву: він не хоче жодної торгівлі з Мадридом. Він, зокрема, повідомив про це Бессенту.

Також американський лідер додав, що іспанці "безнадійні" та заробляють занадто багато грошей, але це має змінитися.

За інформацією Reuters, внутрішній документ United States Department of Defense, містив варіанти покарання союзників по НАТО, які, на думку Вашингтона, не підтримали американські операції під час війни з Іраном. Серед можливих заходів, за словами американського посадовця, у квітні також розглядалося призупинення членства Іспанії в НАТО.

Уряд Іспанії ж заявив, що сприймає "спокійно та без зайвого занепокоєння" нові погрози на адресу країни. Про це пише EFE.

Джерела в уряді наголосили, що Іспанія підтримує чудові соціальні, культурні та економічні відносини зі Сполученими Штатами. В Мадриді додали, що Європейський Союз є єдиним торгівельним союзом, у межах якого неможливо вести окрему торгівельну політику щодо будь-якої держави-члена.

Також уряд нагадує, що США мають позитивне сальдо торгівлі з Іспанією, тобто самі отримують вигоду від цих економічних відносин, а економічні зв’язки формуються приватними компаніями, а не урядами.

Таким чином, Іспанія не має побоювань щодо заяв лідера США. Мадрид вважає, що торгівельні відносини країн є взаємовигідними, і вже оголошував цю позицію Вашингтону.

Що ще відомо щодо Іспанії

Нагадаємо, що ситуація щодо відносин США та Іспаї не є новою. Зокрема, прем'єр Іспанії Педро Санчес вже критикував США за можливий розрив торгових відносин.

На початку березня поточного року Дональд Трамп пригрозив повністю припинити торгівлю з Іспанією. Це відбулося після того, як країна відмовилася надавати дозвіл на використання спільних військових баз для атак по Ірану.