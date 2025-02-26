Трамп озвучив нову суму угоди між США та Україною

Трамп оцінив угоду з Україною про корисні копалини та відзначив зацікавленість США у ресурсах країни. Дізнайтеся, скільки, за його словами, Вашингтон вже витратив на підтримку України у війні, читайте далі.

Яка нова ціна угоди про корисні копалини

Трамп вважає, що потенційна угода із Зеленським може коштувати 1 трильйон доларів. Сторони вже досягли згоди щодо угоди, передає 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Це може бути угода на трильйон доларів. Це може бути що завгодно. Але це рідкоземельні елементи та інші речі,

– сказав Трамп у своєму інтревʼю.

Президент США зазначив, що Вашингтон поки не надає Україні військову підтримку, проте не має заперечень щодо запланованого візиту Володимира Зеленського у п’ятницю.

Важливо! Трамп не виключив можливості скасування санкцій проти Росії, однак підкреслив, що наразі вони продовжують діяти. Разом з цим, Трамп також зауважив, що США зацікавлені в закупівлі російських мінералів.

Що думає Трамп про витрачені гроші на війну з Україною

Трамп вважає, що США витрачають сотні мільярдів доларів на підтримку України у війні з Росією, яка, на його думку, ніколи б не сталася, якби він залишався президентом. Він наголошує, що за час його каденції конфлікту не було, і впевнений, що цього вдалося б уникнути надалі.

Тому зараз ми говоримо, що ми хочемо бути в безпеці і хочемо повернути ці гроші. Ми допомагаємо країні вирішити дуже, дуже велику проблему, проблему, з якою мало хто стикався. У нас не повинно було бути цієї проблеми, тому що її не повинно було статися,

– сказав Трамп.

Трамп стверджує, що, попри те що війна не мала б статися – вона вже триває, і США змушені допомагати Україні вирішувати масштабну кризу. Водночас він наполягає, що американські платники податків повинні отримати свої гроші назад.