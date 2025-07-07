Трамп погрожує митами країнам, що доєднаються до "антиамериканської політики" BRICS

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить додаткове мито у розмірі 10% на будь-яку країну, яка приєднається до "антиамериканської політики BRICS". Це додає ще більше невизначеності у світову торгівлю.

Що сказав Трамп про BRICS

Зокрема Сполучені Штати продовжують вести переговори про тарифи з багатьма партнерами, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики BRICS, сплачуватиме ДОДАТКОВЕ 10% мито. Жодних винятків із цієї політики не буде,

– написав Трамп у Truth Social.

Після цієї заяви Трампа в неділю ввечері:

долар зміцнився на 0,2%;

метали впали в ціні;

юань послабшав;

ф’ючерси на європейські фондові індекси залишилися без змін.

Ці коментарі з’явилися на тлі підготовки США до надсилання тарифних листів десяткам країн найближчими днями. Загалом 90-денна пауза адміністрації Трампа щодо підвищення мит спливає у середу.

Цікаво! В окремій публікації Трамп повідомив, що листи почнуть надсилати з понеділка, опівдні за вашингтонським часом.

Що таке BRICS? BRICS – це об’єднання країн. До нього якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Держави провели саміт у вихідні.

Що заявили у BRICS

У спільній заяві лідери розкритикували тарифи Трампа, зазначивши, що вони "висловлюють серйозне занепокоєння зростанням односторонніх тарифних і нетарифних заходів, які спотворюють торгівлю та не відповідають правилам СОТ".

Коментарі Трампа – це попереджувальний сигнал для країн, що розвиваються, які розглядають можливість приєднання до BRICS,

– сказав Мінгзе Ву, трейдер StoneX Financial Inc.

Основні торговельні партнери США зараз поспіхом намагаються укласти торговельні угоди або добитися додаткового часу до крайнього терміну – 9 липня. Міністр фінансів США Скотт Бессент дав зрозуміти, що деякі країни, які ще не мають угод, можуть отримати тритижневе продовження переговорів, при цьому мита мають набути чинності 1 серпня.

Прем’єр Китаю заявив, що країни BRICS мають взяти на себе лідерство у просуванні реформ глобального управління та відстоюванні мирного врегулювання міжнародних суперечок.

Сьогоднішній світ є більш турбулентним, односторонність та протекціонізм набирають обертів. Китай готовий співпрацювати з країнами BRICS для просування глобального управління у більш справедливому, розумному, ефективному та впорядкованому напрямку,

– наголосив Лі.

Нагадаємо! Трамп також раніше погрожував запровадити 100% мита на BRICS, якщо ті відмовляться від долара США у двосторонній торгівлі.