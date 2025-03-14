"Переговорна тактика": Трамп посилив санкції проти Росії для завершення війни в Україні

Санкційний орган Мінфіну США прийняв рішення не продовжувати генеральну ліцензію 8L. Вона дозволяла іноземним компаніям здійснювати платежі за російські енергоресурси через підсанкційні банки Росії.

США посилили санкції проти Росії

Минулого разу цю ліцензію видала попередня адміністрація Сполучених Штатів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Мова йде про такі банки:

Сбєрбанк;

ВТБ;

Альфа-банк;

ВЕБ тощо.

Так у матеріалі зазначено, що адміністрація Джо Байдена видала ліцензію на енергетичні операції в пакеті санкцій невдовзі після вторгнення Росії в Україну. Це було зроблено, аби запобігти стрибку світових цін на нафту.

Зокрема кореспондент Fox News Едвард Лоуренс сказав, що тепер європейські країни не зможуть купувати російські енергоресурси. Йдеться про газ, нафту, нафтопродукти, вугілля та уран.

Зауважте! Ситуацію з санкціями у Reuters назвали "переговорною тактикою для завершення війни в Україні".