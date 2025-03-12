Трамп прокоментував напади на Tesla: "Я зроблю це, я їх зупиню"
- Президент США Дональд Трамп назвав напади на Tesla внутрішнім тероризмом, посилаючись на насильство в автосалонах компанії.
- Акаунт руху Tesla Takedown заявив, що вони є мирним протестним рухом і виступають проти насильства, заперечуючи звинувачення в тероризмі.
Президент США Дональд Трамп заявив, що класифікує насильство в місцях, пов’язаних із Tesla, як внутрішній тероризм. Про це він заявив на заході у Білому домі, де пообіцяв придбати автівку.
Трамп зробив заяву щодо нападів на Tesla
Таку заяву Трамп зробив відповідаючи на питання журналістів, пише 24 Канал з посиланням на The Verge.
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Так журналіст попросив президента США розказати про випадки насильства, що відбуваються по країні в автосалонах, бо "дехто каже, що цих людей слід визнати внутрішніми терористами".
Я це зроблю. Я зроблю це. Я їх зупиню. Якщо ми когось зловимо… бо вони шкодять великій американській компанії. Ми вже знаємо, хто деякі з них, ми їх знайдемо. І це погані хлопці,
– сказав американський лідер.
Що відбувається з Tesla?Протягом останніх кількох тижнів протести проти генерального директора Tesla та голови Департаменту державної ефективності (DOGE) Ілона Маска посилилися в локаціях Tesla. Надходили повідомлення про такі випадки, як постріли в автосалоні Tesla та акти вандалізму, спрямовані на компанію.
Водночас у відповідь на ці слова акаунт у Bluesky, який представляє рух Tesla Takedown, заявив, що його представники є ненасильницьким громадським протестним рухом.
Ми виступаємо проти насильства та знищення майна. Мирний протест на громадській території – це не внутрішній тероризм. Вони намагаються нас залякати. Ми не дозволимо їм досягти успіху,
– йдеться у заяві.
Зокрема у тексті написали, що "це іронія, що Дональд Трамп хоче назвати цей мирний рух внутрішнім тероризмом".
Зауважте! У дописі додали, що Трамп – це той самий чоловік, який "відправив натовп на Капітолій, щоб викрасти вибори, які він програв, а потім помилував понад 1 600 бунтівників, яких журі присяжних визнали винними у серйозних злочинах проти Сполучених Штатів Америки".