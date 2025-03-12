Трамп сделал заявление относительно нападений на Tesla

Такое заявление Трамп сделал отвечая на вопрос журналистов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Так журналист попросил президента США рассказать о случаях насилия, происходящих по стране в автосалонах, потому что "некоторые говорят, что этих людей следует признать внутренними террористами".

Я это сделаю. Я сделаю это. Я их остановлю. Если мы кого-то поймаем... потому что они вредят большой американской компании. Мы уже знаем, кто некоторые из них, мы их найдем. И это плохие парни,

– сказал американский лидер.

Что происходит с Tesla? В течение последних нескольких недель протесты против генерального директора Tesla и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска усилились в локациях Tesla. Поступали сообщения о таких случаях, как выстрелы в В течение последних нескольких недель протесты против генерального директора Tesla и главы Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска усилились в локациях Tesla. Поступали сообщения о таких случаях, как выстрелы в автосалоне Tesla и акты вандализма, направленные на компанию.

В то же время в ответ на эти слова аккаунт в Bluesky, представляющий движение Tesla Takedown, заявил, что его представители являются ненасильственным общественным протестным движением.

Мы выступаем против насилия и уничтожения имущества. Мирный протест на общественной территории – это не внутренний терроризм. Они пытаются нас запугать. Мы не позволим им достичь успеха,

– говорится в заявлении.

В частности в тексте написали, что "это ирония, что Дональд Трамп хочет назвать это мирное движение внутренним терроризмом".

Заметьте! В заметке добавили, что Трамп – это тот самый человек, который "отправил толпу на Капитолий, чтобы похитить выборы, которые он проиграл, а потом помиловал более 1 600 мятежников, которых жюри присяжных признали виновными в серьезных преступлениях против Соединенных Штатов Америки".