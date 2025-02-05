Трамп поки не планує вести переговори з Китаєм щодо нових мит
- Трамп не планує переговори з Китаєм для врегулювання торгівельних напружень, попри введення мит з обох сторін.
- Китай реагує стримано на мита США і прагне співпраці для збереження стабільних відносин, оскаржуючи мита у СОТ.
- Китай готує власні контрзаходи у відповідь на американські мита, подробиці яких поки не відомі.
Дональд Трамп не поспішає вести переговори з Китаєм, щоб врегулювати напруженість у торгівельних відносинах. У відповідь на введення США 10% мита Китай запровадив цільові тарифи на американські товари та попередив низку компаній, зокрема Google, про можливі санкції.
Чи будуть переговори між США і Китаєм
Переговори між Трампом і Сі Цьзіньпіном розглядаються як ключовий фактор у можливому пом'якшенні або відстроченні нових мит, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Аналогічні зустрічі президента США з представниками Мексики та Канади відбулися в понеділок. Втім, Трамп заявив, що не має наміру домовлятися з Китаєм.
За словами прессекретарки Білого дому Каролайн Левітт, можливий телефонний дзвінок між Трампом і Сі Цьзіньпіном ще не узгоджений.
Президент Сі вийшов на зв’язок із президентом Трампом, щоб обговорити це питання, можливо, для початку переговорів. Подивимося, як пройде ця розмова,
– зазначила вона.
Яка позиція Китаю
Пекін відреагував на 10% мита США на китайські товари досить стримано, що може свідчити про його бажання залучити Вашингтон до переговорів і уникнути повномасштабного конфлікту.
Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пэн'юй зазначив, що Пекін прагне співпраці з США для збереження стабільних і взаємовигідних відносин між країнами.
Цікаво! Китай має намір оскаржити нові американські мита у Світовій організації торгівлі, а також готує власні контрзаходи, подробиці яких поки що невідомі.