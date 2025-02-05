Чи будуть переговори між США і Китаєм

Переговори між Трампом і Сі Цьзіньпіном розглядаються як ключовий фактор у можливому пом'якшенні або відстроченні нових мит, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Аналогічні зустрічі президента США з представниками Мексики та Канади відбулися в понеділок. Втім, Трамп заявив, що не має наміру домовлятися з Китаєм.

За словами прессекретарки Білого дому Каролайн Левітт, можливий телефонний дзвінок між Трампом і Сі Цьзіньпіном ще не узгоджений.

Президент Сі вийшов на зв’язок із президентом Трампом, щоб обговорити це питання, можливо, для початку переговорів. Подивимося, як пройде ця розмова,

– зазначила вона.

Яка позиція Китаю

Пекін відреагував на 10% мита США на китайські товари досить стримано, що може свідчити про його бажання залучити Вашингтон до переговорів і уникнути повномасштабного конфлікту.

Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пэн'юй зазначив, що Пекін прагне співпраці з США для збереження стабільних і взаємовигідних відносин між країнами.

Цікаво! Китай має намір оскаржити нові американські мита у Світовій організації торгівлі, а також готує власні контрзаходи, подробиці яких поки що невідомі.