Трамп оприлюднив скорочення федеральних програм: які галузі постраждають найбільше

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оприлюднив бюджетну пропозицію на 2026 фінансовий рік. У ній передбачається скорочення багатьох федеральних програм на 163 мільярди доларів.

Які витрати планує скоротити Трамп

Водночас планується значне нарощування витрат на оборону, пише 24 Канал з посиланням на документ та New York Times.

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Згідно з інформацією, урізання охоплюватиме галузі охорони здоров'я, житлового будівництва та праці. Так, наприклад, у проєкті бюджету йдеться про масштабні скорочення витрат на національні інститути охорони здоров'я й Центри контролю і профілактики захворювань (CDC). Зокрема бюджет CDC буде скорочено більш як наполовину – з приблизно 9 мільярдів до 4 мільярдів доларів.

Витрати на освіту зменшаться на 12 мільярдів доларів. Головним пунктом стане "раціоналізація" фінансування шкіл, у яких навчаються діти з бідних родин.

Також план Дональда Трампа пропонує скоротити витрати Федерального бюро розслідувань більш як на 500 мільйонів доларів. До того ж пропонується скорочення деяких федеральних програм соціального захисту, зокрема більш як на 26 млрд доларів допомоги з оренди житла.

Крім того, очікується скорочення бюджету Національного управління океанічних і атмосферних досліджень на чверть, або приблизно на 1,5 млрд доларів. Це вплине на такі дослідження

щодо систем раннього попередження про стихійні лиха;

наукові розробки;

вивчення Арктики.

Пропонується припинити роботу Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури з дезінформації. Річ у тім, що воно нібито було учасником у змові проти президента Трампа.

Важливо! Видатки податкової служби скоротяться приблизно на 20%.

На що збільшаться витрати?

Президентський проєкт передбачає збільшення військових витрат на 13% (1,01 трильйона доларів). Згідно з оцінкою Світового банку, новий бюджет Пентагону збільшить частку ВВП США., і вона витрачатиметься на військові потреби, до 3,6%. Загалом ВВП сягатиме 22 трильйонів доларів.