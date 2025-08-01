Дональд Трамп назвав Індію "мертвою економікою". Він додав, що США ведуть з нею "дуже незначний бізнес".

Що сказав Трамп про Індію та Росію?

Зокрема американський лідер загострив свою риторику щодо п’ятої за величиною економіки світу на тлі глухого кута в переговорах щодо загрози запровадження 25% мит на індійські товари, передає 24 Канал з посиланням на FT.

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У своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп розкритикував Індію разом із її давнім партнером у сфері оборони та торгівлі – Росією. Напередодні Трамп попередив, що покарає Нью-Делі за купівлю російської зброї та енергоресурсів.

Мені байдуже, що Індія робить із Росією. Вони можуть разом тягнути свої мертві економіки вниз – мені все одно,

– написав президент США.

Зауважте! Він наголосив, що Сполучені Штати дуже мало торгують з Індією. Річ у тім, що їхні тарифи – надто високі, одні з найвищих у світі.

Що відбувається у відносинах США та Індії?

У 2024 році Індія та США наторгували товарів на понад 129 мільярдів доларів, і Сполучені Штати є найбільшим торговельним партнером Індії. Обидві країни також вибудували стратегічні відносини в галузі оборони, технологій та інших сфер – значною мірою через спільне бажання стримувати Китай.

Втім, Індія залишається другим за величиною імпортером російської нафти після Китаю, а Москва – її головним постачальником зброї. Хоча уряди Індії, зокрема прем’єр-міністра Нарендри Моді, останніми роками намагалися диверсифікувати закупівлі – зокрема на користь Франції, США та Ізраїлю.

Ситуація зі Штатами залишає Індію в деякій ізоляції після того, як ЄС, Японія, Південна Корея та інші країни вже піддалися тиску Вашингтона та погодили торговельні угоди. Аналітики банку Axis Bank (Мумбаї) підрахували, що 25% тариф матиме додатковий негативний ефект у розмірі 10 мільярдів доларів на експорт Індії. І це попри те що економіка країни значною мірою орієнтована на внутрішній ринок.

Риторика Трампа щодо Індії та її відносин із Росією ще більше загострить двосторонню напругу в той час, як багато індійців вже роздратовані його заявами про Пакистан – після короткочасного військового конфлікту між країнами у травні,

с пише FT.

У середу Трамп також оголосив про угоду з Пакистаном щодо "розробки їхніх величезних нафтових резервів" та додав, що "можливо, одного дня вони продаватимуть нафту Індії".

Що є перешкодою у перемовинах між країнами? Також, за словами людей, обізнаних з переговорами в Нью-Делі та Вашингтоні, жорстка позиція Індії щодо захисту свого ринку зернових та молочних продуктів стала головною перешкодою в переговорах. Індія не хоче відкривати ці ринки, які є критично важливими для мільйонів людей, перед конкуренцією з боку США.

Найбільшим окремим експортом Індії до США є мобільні телефони – значною мірою завдяки останнім зусиллям компанії Apple перенести виробництво iPhone для американського ринку з Китаю.

Зверніть увагу! Електроніка, зокрема смартфони, а також фармацевтична продукція, були звільнені від первинної загрози "взаємного тарифу".