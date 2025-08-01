Разом тягнуть себе вниз: чому Трамп назвав Росію та Індію мертвими економіками
- Дональд Трамп назвав Індію "мертвою економікою" через високі тарифи, а також критикував її за закупівлю російської зброї та енергоносіїв.
- Індія та США мають стратегічні відносини, проте напруженість зростає через загрозу введення нових мит на індійські товари, що може негативно вплинути на експорт Індії.
Дональд Трамп назвав Індію "мертвою економікою". Він додав, що США ведуть з нею "дуже незначний бізнес".
Що сказав Трамп про Індію та Росію?
Зокрема американський лідер загострив свою риторику щодо п’ятої за величиною економіки світу на тлі глухого кута в переговорах щодо загрози запровадження 25% мит на індійські товари, передає 24 Канал з посиланням на FT.
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У своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп розкритикував Індію разом із її давнім партнером у сфері оборони та торгівлі – Росією. Напередодні Трамп попередив, що покарає Нью-Делі за купівлю російської зброї та енергоресурсів.
Мені байдуже, що Індія робить із Росією. Вони можуть разом тягнути свої мертві економіки вниз – мені все одно,
– написав президент США.
Зауважте! Він наголосив, що Сполучені Штати дуже мало торгують з Індією. Річ у тім, що їхні тарифи – надто високі, одні з найвищих у світі.
Що відбувається у відносинах США та Індії?
У 2024 році Індія та США наторгували товарів на понад 129 мільярдів доларів, і Сполучені Штати є найбільшим торговельним партнером Індії. Обидві країни також вибудували стратегічні відносини в галузі оборони, технологій та інших сфер – значною мірою через спільне бажання стримувати Китай.
Втім, Індія залишається другим за величиною імпортером російської нафти після Китаю, а Москва – її головним постачальником зброї. Хоча уряди Індії, зокрема прем’єр-міністра Нарендри Моді, останніми роками намагалися диверсифікувати закупівлі – зокрема на користь Франції, США та Ізраїлю.
Ситуація зі Штатами залишає Індію в деякій ізоляції після того, як ЄС, Японія, Південна Корея та інші країни вже піддалися тиску Вашингтона та погодили торговельні угоди. Аналітики банку Axis Bank (Мумбаї) підрахували, що 25% тариф матиме додатковий негативний ефект у розмірі 10 мільярдів доларів на експорт Індії. І це попри те що економіка країни значною мірою орієнтована на внутрішній ринок.
Риторика Трампа щодо Індії та її відносин із Росією ще більше загострить двосторонню напругу в той час, як багато індійців вже роздратовані його заявами про Пакистан – після короткочасного військового конфлікту між країнами у травні,
с пише FT.
У середу Трамп також оголосив про угоду з Пакистаном щодо "розробки їхніх величезних нафтових резервів" та додав, що "можливо, одного дня вони продаватимуть нафту Індії".
Що є перешкодою у перемовинах між країнами?
Також, за словами людей, обізнаних з переговорами в Нью-Делі та Вашингтоні, жорстка позиція Індії щодо захисту свого ринку зернових та молочних продуктів стала головною перешкодою в переговорах. Індія не хоче відкривати ці ринки, які є критично важливими для мільйонів людей, перед конкуренцією з боку США.
Найбільшим окремим експортом Індії до США є мобільні телефони – значною мірою завдяки останнім зусиллям компанії Apple перенести виробництво iPhone для американського ринку з Китаю.
Зверніть увагу! Електроніка, зокрема смартфони, а також фармацевтична продукція, були звільнені від первинної загрози "взаємного тарифу".