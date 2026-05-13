"Не приховують бажання": Лавров заявив, що США хочуть контролювати транзит газу Україною

США прагнуть встановити тотальний контроль над газовими потоками. Зокрема, Вашингтон нібито прагне керувати процесом транзиту природного газу через Україну.

Як США хочуть контролювати транзит газу?

Про це заявив міністр зовнішніх справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю RT India.

США не приховують бажання контролю над транзитом газу через Україну,

– зазначив глава російського МЗС.

Ба більше, за словами Лаврова, Вашингтон націлився також на газопроводи "Північні потоки". Нібито американці прагнуть викупити частини обох трубопроводів у Європи за копійки, щоб відновити їх, а після чого вже "диктувати власні ціни на газ".

До слова, це не вперше глава МЗС Росії звинувачує США у бажанні домінувати на світових енергетичних ринках, пише Reuters. Не так давно в ефірі France Televisions Лавров заявляв майже аналогічне.

Сполучені Штати також зараз заявляють, що хочуть захопити трубопровід "Північний потік",

– стверджував міністр.

У чому ще Лавров звинувачує Сполучені Штати?

До того ж Лавров переконаний, що адміністрація чинного президента Дональда Трампа прагне економічно "покарати" Росію. І вона буцімто діє вже не у продовження спадщини попереднього американського лідера Джо Байдена, а самостійно.

Зокрема, США нібито намагаються встановити контроль над співпрацею, яку налагодили у нафтовій галузі Росія та Венесуела.

Тому, за словами міністра, жодних спільних проєктів між Росією і США наразі не реалізують.

Багато правильних слів про те, що Росія та США мають величезні перспективи для взаємовигідних, сучасних, технологічних, енергетичних та інших проєктів. Але насправді нічого не відбувається,

– зазначив Лавров.

На додачу він зауважив що західні країни зараз намагаються заборонити російський газ у світі, щоб покарати Москву. Але та, своєю чергою, буцімто завжди "сумлінно ставиться до своїх обов'язків".

Важливо! Раніше експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко у коментарі 24 Каналу висловив думку, що прагнення президента Дональда Трампа відійти налагодити дружбу з Російським диктатором Володимиром Путіним може бути небезпечним. За його словами, партнерство американського лідера та його команди з російською диктатурою навряд чи буде успішним.

Що відомо про газопроводи "Північні потоки"?

Нагадаємо, що "Північні потоки" – це система газопроводів, які прокладені на дні Балтійського моря та з’єднують Росію з Німеччиною. До неї входять "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Та робота газопроводів фактично припинилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Постачання через "Північний потік-1" зупинили через санкції проти Росії та скорочення імпорт газу Москви. А "Північний потік-2" так і не запустили, оскільки Німеччина заморозила його сертифікацію.

Окрім того, у вересні 2022 року частина трубопроводів була пошкоджена вибухами в Балтійському морі. Тоді Росія та західні країни заявили, що інцидент був актом саботажу.

Слідчі роками намагалися розгадати, хто стояв за вибухами, а минулого року в Італії заарештували українця. Його підозрювали саме в координації нападів, як повідомляло Reuters. Проте Україна свою причетність заперечує