Травневі зміни для українців: для кого зростуть пенсії і тарифи, а у бензин додаватимуть спирт

Зміни у травні торкнуться чимало сфер. Відтак тарифи на світло та газ залишаться без змін, але для деяких користувачів, у котрих була пільга за світло, тариф тепер буде повний. Стипендії для курсантів зростуть, а пенсіонери деяких категорій отримають надбавки до пенсій. Зміняться деякі правила й на дорогах, а АЗС будуть зобов'язані додавати до бензину спирт.

Як зміняться тарифи на світло та газ у травні

Тариф на світло

Наприкінці квітня Кабмін продовжив дію покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії до 31 жовтня. Отже, вартість світла для населення не зміниться, передає 24 Канал.

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Для індивідуальних та колективних побутових споживачів зберігається єдина фіксована ціна у 4,32 гривні за кіловат-годину.

Незмінним залишається також "нічний тариф", який становить 2,16 гривні за кіловат-годину.

Зауважте! Єдиною зміною з 1 травня стане втрата пільги для користувачів електроопалення. Вони будуть оплачувати замість 2,64 гривні за кіловат-годину (до 2000 кіловатів на місяць) вже єдиний тариф у 4,32 гривні за весь обсяг.

Тарифи на газ

Крім того, "Нафтогаз" також продовжив дію тарифного плану "Фіксований" до 31 жовтня. Відтак у травні ціна для споживачів, які користуються послугами компанії, залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр.

Стипендії курсантам підвищать

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, стипендії для курсантів з 1 травня становитимуть 8 тисяч гривень, а для відмінників-випусників – 20 тисяч гривень.

Як Президент України й пообіцяв курсантам під час зустрічі, уряд прийняв постанову – вона прийнята, підписана, опублікована. Стипендія курсантам – 8 тисяч гривень. Також на останньому випускному курсі стипендія тих, хто вчиться на відмінно, – 20 тисяч гривень. І відповідно проходження практики – теж 20 тисяч гривень,

– відповів Шмигаль під час години запитань до уряду у ВРУ.

Нагадуємо! Українські курсанти-бакалаври, які не служили в армії до навчання, отримують академічні стипендії розміром від 620 гривень до 790 гривень. Також вони мають спеціальну щомісячну доплату у 2 350 гривень на час дії воєнного стану. Тобто загалом курсанти отримують 2 970 – 3 140 гривень в місяць.

Чи будуть надбавки до пенсій

Хоч індексація пенсій у 2025 році вже відбулася, у травні деякі категорії пенсіонерів зможуть отримати підвищення до пенсій у вигляді грошових надбавок. Йдеться про тих, кому виповнилося 70, 75 та 80 років, а їхня пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.

Які розміри вікових надбавок у травні:

до 300 гривень – особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку,

до 456 гривень – кому виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку,

до 570 гривень – кому виповнилося 80 років та більше.

Виплати ВПО з 1 травня

Відомо, що з березня цього року в уряді проголосували за продовження виплати для внутрішньо переміщених осіб на додаткові 6 місяців. Отже, тим, хто вже отримує допомогу, буде автоматичне продовження виплат, а заявки додатково подавати не потрібно.

Розмір допомоги на сьогодні складає:

2 000 гривень – для дорослих,

3 000 гривень – для дітей та осіб з інвалідністю.

Водночас якщо внутрішньо переміщена особа не відповідатиме певним критеріям під час перевірки, то виплати їй припинять. Йдеться про тих, хто понад 30 днів перебуває за кордоном, або ж придбав житло чи авто, дохід зріс тощо, то соцзахист призупинить допомоги.

Зверніть увагу! Ті ВПО, які звертається по виплати вперше, можуть оформити довідку ВПО і подати заяву через Дію, ЦНАП або органи соцзахисту.

Субсидія на неопалювальний період

Вже традиційно, з 1 травня по 30 вересня, в Україні розраховуватимуть субсидію на неопалювальний період. Для більшості одержувачів субсидія буде перепризначена автоматично, однак це лише для тих, у кого не змінилися дані щодо майнового стану, складу сім'ї та відсутня заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг.

Водночас субсидію на новий період деяким категоріям громадян призначать за їх зверненням з новою заявою та декларацією про доходи та витрати. Це у випадку, якщо:

є внутрішньо переміщені особи;

члени родини, яка оплачує житлово-комунальні послуги, проживаючи в орендованому приміщенні;

кількість осіб, які фактично проживають у домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих;

член домогосподарства звертається за призначенням житлової субсидії на придбання зрідженого газу чи пічного побутового палива;

на опалювальний період субсидія була призначена у розмірі 0 гривень.

Усі документи можна подати через Пенсійний фонд, Дію або ЦНАПи.

Світлофори на дорогах змінять колір

З початком травня набуває чинності новий стандарт ДСТУ, в якому є вимоги щодо встановлення світлофорів. Відтак колір світлофора замість традиційного зеленого буде замінений на смарагдовий.

Як пояснюють, таке рішення спрямоване на покращення видимості сигналу та підвищення безпеки на дорогах.

Будуть замінені суцільні стрілки на шевронні (тобто зелені на чорному фоні), які будуть помітніші здалеку.

З'являться спільні велопішохідні світлофори.

На пішохідних, транспортних та велосипедних світлофорах будуть встановлюватися таймери зворотного відліку часу.

Також будуть введені кнопки для виклику сигналу світлофора та пристрої для звукового оповіщення, що у першу чергу допоможе у пересуванні людям з інвалідністю.

Цікаво! Йдеться не про заміну всіх старих світлофорів, а про стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг.

Як потрібно відзвітувати після продажу авто

У Державній податковій службі повідомляють, що громадяни, які вирішили продати власне авто, мають сплатити податок, який залежатиме від типу транспорту та кількості угоди протягом року.

Водночас якщо ці податки не були сплачені під час продажу, то особа зобов'язана подати декларацію до 1 травня, а до 1 серпня наступного року потрібно буде сплатити податки.

Якщо фізична особа вирішила продати легковий автомобіль, мотоцикл або мопед ставка податку на доходи фізичних осіб за:

перший продаж за рік – не оподатковується;

другий продаж – 5%;

третій і більше – 18%.

Якщо це автобус, вантажівка, причеп, трактор, спецтехніка та інше рухоме майно, то податки будуть такими:

перший і другий продажі – 5%;

третій і більше – 18%.

Крім того, дохід від таких операцій також обкладається військовим збором – 5% з 1 грудня 2024 року.

З травня у бензин додаватимуть спирт

Торік у червня Верховна Рада прийняла закон, у якому передбачається обов'язкова присутність біоетанолу у бензині. Водночас з 1 травня 2025 року усі українські АЗС зобов'язані додавати до цього виду пального не менше 5% біоетанолу.

Річ у тім, що бензин з цією спиртовою домішкою вважається безпечним для автомобілів. Крім того, це є частина євроінтеграційного процесу України, яка від початку повномасштабного вторгнення активно імпортує паливо з Євросоюзу.

Що таке біоетанол

Це спирт, який виробляється з рослинної сировини й додається до бензину як компонент, що знижує шкідливі викиди в атмосферу.

На ринку біоетанолова суміш наразі дорожча за звичайний бензин, однак ціни на нафту на світовому ринку почали знижуватися. Це вплинуло й на ціни пального в Україні.

Середні ціни на пальне за даними Консалтингової групи А-95 станом на 29 квітня такі:

Бензин А-95 преміум – 58,63 гривні за літр;

– 58,63 гривні за літр; Бензин А-95 – 54,81 гривні за літр;

– 54,81 гривні за літр; Бензин А-92 – 52,59 гривні за літр;

– 52,59 гривні за літр; Дизпальне – 53,54 гривні за літр;

– 53,54 гривні за літр; Газ авто­мобільний – 35,32 гривні за літр.

Чи є вихідні у травні

До початку повномасштабної війни в Україні у травні для громадян були два офіційні вихідні:

1 травня – День праці,

8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років.

Утім, через воєнний стан, відповідно до закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, усі додаткові вихідні, святкові та неробочі дні скасовуються. Тож єдиними вихідними у травні залишаться субота та неділя.

Зверніть увагу! Приватні підприємства можуть встановлювати додаткові вихідні на власний розсуд.