Вони потребують уваги: у НАЗК назвали три найкорумпованіші галузі України

Рівень корупції у багатьох українських галузях поступово зменшуються. Проте увага антикорупційних органів все ще має бути пільною на тлі високих ризиків.

Що відбувається з корупцією в Україні?

Зниження рівня корупції спостерігається у галузі послуг енергетичних компаній, про що стало відомо на пресконференції НАЗК.

Мова йде про підключення та обслуговування систем газу, електрики, водопостачання, а також водовідведення. Згідно з інформацією, є покращення й у діяльності сервісних центрів МВС.

Зверніть увагу! Найменш корумпованою сферою наразі вважається діяльність центрів надання адміністративних послуг, або скорочено – ЦНАПів.

Водночас однією з найбільш корумпованих галузей називають будівництво та земельні відносини – про це заявили 31,8% опитаних. Також до ризикованих галузей внаслідок корупції називають:

сферу правопорядку та протидії злочинності; заклади вищої освіти та охорони здоров’я.

Про корупцію щодо цих двох галузей повідомили близько 25% респондентів.

Водночас є гарні зміни – на 4,3% зменшилася частка корупції в лікарнях. Йдеться про порівняння з 2024 роком.

Крім того, у більшості сфер ще у 2021 році показники корупційного досвіду перевищували понад 30%. Однак є й більш "страшні! цифри – раніше у правоохоронних органах з корупцією стикався кожен другий громадянин.

Цікаво! У межах соціологічного дослідження "Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність" експерти опитали 2 484 особи та 1203 представників бізнесу. Дослідження тривало з вересня по січень.

Очільник НАЗК, Віктор Павлущик, раніше повідомляв, що "війна закономірно підвищує корупційні ризики" у сферах оборони, відбудови та енергетики. Саме там наразі сконцентровані найбільші ресурси.

Водночас щодо корупції є важлива проблема: понад 70% українців отримують інформацію про неї з соцмереж. І приблизно половина цих новин має ознаки дезінформації.

Саме цей дискурс формує настрої громадян, а відтак і порядок денний національної політики,

– заявив Павлущик.

Зауважте! Згідно з його слів, наративна війна руйнує згуртованість суспільства.

Що ще слід знати про корупцію в Україні?