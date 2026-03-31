Вони потребують уваги: у НАЗК назвали три найкорумпованіші галузі України
- Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про зменшення корупції в галузі енергетичних послуг та сервісних центрах МВС.
- Наразі понад 70% українців отримують інформацію про корупцію з соціальних мереж.
Рівень корупції у багатьох українських галузях поступово зменшуються. Проте увага антикорупційних органів все ще має бути пільною на тлі високих ризиків.
Що відбувається з корупцією в Україні?
Зниження рівня корупції спостерігається у галузі послуг енергетичних компаній, про що стало відомо на пресконференції НАЗК.
Мова йде про підключення та обслуговування систем газу, електрики, водопостачання, а також водовідведення. Згідно з інформацією, є покращення й у діяльності сервісних центрів МВС.
Зверніть увагу! Найменш корумпованою сферою наразі вважається діяльність центрів надання адміністративних послуг, або скорочено – ЦНАПів.
Водночас однією з найбільш корумпованих галузей називають будівництво та земельні відносини – про це заявили 31,8% опитаних. Також до ризикованих галузей внаслідок корупції називають:
- сферу правопорядку та протидії злочинності;
- заклади вищої освіти та охорони здоров’я.
Про корупцію щодо цих двох галузей повідомили близько 25% респондентів.
Водночас є гарні зміни – на 4,3% зменшилася частка корупції в лікарнях. Йдеться про порівняння з 2024 роком.
Крім того, у більшості сфер ще у 2021 році показники корупційного досвіду перевищували понад 30%. Однак є й більш "страшні! цифри – раніше у правоохоронних органах з корупцією стикався кожен другий громадянин.
Цікаво! У межах соціологічного дослідження "Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність" експерти опитали 2 484 особи та 1203 представників бізнесу. Дослідження тривало з вересня по січень.
Очільник НАЗК, Віктор Павлущик, раніше повідомляв, що "війна закономірно підвищує корупційні ризики" у сферах оборони, відбудови та енергетики. Саме там наразі сконцентровані найбільші ресурси.
Водночас щодо корупції є важлива проблема: понад 70% українців отримують інформацію про неї з соцмереж. І приблизно половина цих новин має ознаки дезінформації.
Саме цей дискурс формує настрої громадян, а відтак і порядок денний національної політики,
– заявив Павлущик.
Зауважте! Згідно з його слів, наративна війна руйнує згуртованість суспільства.
Що ще слід знати про корупцію в Україні?
- Україна піднялася на 104 місце зі 182 країн у рейтингу Індексу сприйняття корупції. У 2025 році Україна отримала +1 бал, а загалом показник становить 36 балів.
- Ще з 2013 року країна прогресувала на +11 балів. Таким чином, держава "виросла" зі 144 місця в рейтингу (на +40 позицій). Таке покращення продемонстрували лише приблизно 20 країн.
- До того ж Україна – єдина країна, яка покращує антикорупційні показники в умовах війни та окупації. З 2022 року держава додала в Індексі +4 бали.