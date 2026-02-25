Свій коментар Зеленський залишив під час вечірнього звернення 25 лютого. Він сказав, що вже є результати.

Що сказав Зеленський про корупцію в Повітряних силах і СБУ?

Президент розповів, що були доповіді Служби безпеки України.

Я доручив Євгенію Хмарі та Олександру Покладу працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна. Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки. Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України. Іншого не буде. Слава Україні!

– висловився лідер держави.

Кого і чому підозрюють у корупції в СБУ та Повітряних силах?

Мова про двох високопосадовців – командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця й очільника управління Служби безпеки у Житомирській області Володимира Компаніченка.

За даними слідства, вони могли створити корупційну схему під час зведення укриттів для літаків. Події коментували два місяці.

Генпрокурор України Руслан Кравченко назвав це викриття найбільшою спецоперацію за останні роки. За його словами, найскладніше було з тим, що один з підозрюваних – високопосадовець СБУ. Тобто людина, яка добре розуміє, як і коли проводять негласні слідчі дії.

Під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримали на гарячому. Правоохоронці вилучили 320 тисяч доларів США.

А що кажуть в СБУ?

"Це критично важливий напрямок роботи, адже корупцію під час війни можна прирівняти до зради. Це неприпустиме явище, яке ми й надалі будемо безкомпромісно викорінювати. Причетні до цього злочину відповідатимуть за законом", – процитували в СБУ Євгенія Хмару.

В Повітряних силах теж засудили корупцію. Там співпрацюватимуть зі слідством і проведуть службову перевірку.