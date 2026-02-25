Про це повідомляє "Українська правда". Серед підозрюваних є і високопоставлений співробітник СБУ.

Як викрили корупцію в ПС і СБУ?

Найскладніше було тримати все в таємниці. Адже серед підозрюваних був високопоставлений співробітник СБУ, який добре розуміє тактику й алгоритми проведення слідчих та негласних слідчих дій.

Це була найбільша спецоперація за останні роки. Документування злочинної діяльності тривало близько двох місяців. Найскладнішим завданням залишалося забезпечення повної конфіденційності процесу. (...) Необхідно було діяти з максимальною обережністю, застосовуючи методи, які не викликали настороження, але водночас робити все достатньо оперативно, щоб дії посадовців не завдали суттєвої шкоди інтересам національної безпеки,

– розповів Руслан Кравченко.

Корупційні дії документували близько двох місяців. Підозрюють командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця й очільника управління Служби безпеки у Житомирській області Володимира Компаніченка – вони могли займатися розкраданням під час зведення укриттів для літаків.

Генпрокурор додав, що наразі проводять невідкладні слідчі дії, проводять обшуки за місцями проживання та роботи затриманих, готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів.

Кравченко відзначив професійну роботу прокурорів, які працювали над цією справою, співробітників внутрішньої безпеки та Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Що відомо про корупцію в Повітряних силах і СБУ?

Вдень 25 лютого стало відомо, що на корупції під час будівництва укриттів для літаків викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ в одній з областей країни. Посадовців затримали.

Схема працювала так. У травні 2025 року ухвалили рішення про виділення 1,4 мільярда гривень для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій. Це зробили з порушеннями, та, попри це, розпочалося перерахування авансових платежів за договорами.

Щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням "посприяти" у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив "гарантом" "угоди" оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми,

– навів дані Руслан Кравченко.

Слідчі вважають: щоб уникнути відповідальності та забезпечити невтручання у процес перевірок, посадовці запропонували передати близько 13 мільйонів гривень (1% від фінансування об'єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів. Також планували залучити "лояльних" аудиторів, щоб ті готували фіктивні висновки про якість будівництва.

Під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримали на гарячому. Правоохоронці вилучили 320 тисяч доларів США.

Що кажуть у ПС та СБУ про коруцію?

Тимчасовий виконувач обов'язків СБУ Євгеній Хмара вказав, що продовжує курс на самоочищення Служби та інших складових Сил оборони.

"Це критично важливий напрямок роботи, адже корупцію під час війни можна прирівняти до зради. Це неприпустиме явище, яке ми й надалі будемо безкомпромісно викорінювати. Причетні до цього злочину відповідатимуть за законом", – написав він.

У Повітряних силах корупцію засудили і пообіцяли співпрацювати зі слідством. Також проведуть службову перевірку.