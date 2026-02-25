Об этом сообщает "Украинская правда". Среди подозреваемых есть и высокопоставленный сотрудник СБУ.

Как разоблачили коррупцию в ВС и СБУ?

Сложнее всего было держать все в тайне. Ведь среди подозреваемых был высокопоставленный сотрудник СБУ, который хорошо понимает тактику и алгоритмы проведения следственных и негласных следственных действий.

Это была самая большая спецоперация за последние годы. Документирование преступной деятельности продолжалось около двух месяцев. Самой сложной задачей оставалось обеспечение полной конфиденциальности процесса. (...) Необходимо было действовать с максимальной осторожностью, применяя методы, которые не вызывали настороженности, но в то же время делать все достаточно оперативно, чтобы действия должностных лиц не нанесли существенного вреда интересам национальной безопасности,

– рассказал Руслан Кравченко.

Коррупционные действия документировали около двух месяцев. Подозревают командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца и главу управления Службы безопасности в Житомирской области Владимира Компаниченко – они могли заниматься хищением при возведении укрытий для самолетов.

Генпрокурор добавил, что сейчас проводят неотложные следственные действия, проводят обыски по местам жительства и работы задержанных, готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

"Кравченко отметил профессиональную работу прокуроров, которые работали над этим делом, сотрудников внутренней безопасности и Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", – информирует СМИ.

Что известно о коррупции в Воздушных силах и СБУ?

Днем 25 февраля стало известно, что на коррупции при строительстве укрытий для самолетов разоблачили командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальника УСБУ в одной из областей страны. Чиновников задержали.

Схема работала так. В мае 2025 года приняли решение о выделении 1,4 миллиарда гривен для строительства сборно-разборных арочных конструкций. Это сделали с нарушениями, и, несмотря на это, началось перечисление авансовых платежей по договорам.

Чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к главе УСБУ одной из областей, с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, выступил "гарантом" "сделки" поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме,

– привел данные Руслан Кравченко.

Следователи считают: чтобы избежать ответственности и обеспечить невмешательство в процесс проверок, чиновники предложили передать около 13 миллионов гривен (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств. Также планировали привлечь "лояльных" аудиторов, чтобы те готовили фиктивные выводы о качестве строительства.

При попытке передачи неправомерной выгоды участников схемы задержали с поличным. Правоохранители изъяли 320 тысяч долларов США.

Что говорят в ВС и СБУ о коррупции?

Временно исполняющий обязанности СБУ Евгений Хмара заявил, что продолжает курс на самоочищение Службы и других составляющих Сил обороны.

"Это критически важное направление работы, ведь коррупцию во время войны можно приравнять к измене. Это недопустимое явление, которое мы и в дальнейшем будем бескомпромиссно искоренять. Причастные к этому преступлению будут отвечать по закону", – написал он.

В Воздушных силах коррупцию осудили и пообещали сотрудничать со следствием. Также проведут служебную проверку.