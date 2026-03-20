Три тисячі Зеленського чи 15 місяців кешбеку на пальне: скільки коштів отримає бюджет України
- Україна планує скасувати податкові пільги на посилки, оподаткувати доходи з цифрових платформ та запровадити ПДВ для чверті мільйона ФОПів, що має принести бюджету додаткові 60 мільярдів гривень.
- Ці нововведення дозволять Україні продовжити співпрацю з МВФ та отримувати фінансування, яке забезпечує половину державних видатків, включаючи оборонні.
У четвер, 19 березня, на Мінфіні опублікували масштабний законопроєкт, до якого українці мають неоднозначне ставлення. У документі містяться ключові забов’язання країни, які слід виконати для отримання допомоги від МВФ.
Що буде з податками в Україні?
Всі вони принесуть бюджету додаткові 60 мільярдів гривень, про що пише Економічна правда.
Серед зміни зокрема відзначають:
- скасування податкових пільг на посилки;
- оподаткування доходів з цифрових платформ;
- запровадження для чверті мільйона ФОПів ПДВ.
Як зазначає ЕП, за ці кошти можна цілих три рази профінансувати виплату зимової "єПідтримки" – цьогоріч вона обійшлась бюджету у близько 17,8 мільярда гривень.
Також цих коштів вистачило б на фінансування кешбеку за пальне на цілі наступні 15 місяців. Мінфін підрахував, щомісяць цього кешбеку коштуватиме приблизно 4 мільярди гривень.
Важливо! Однак слід відзначити, що всі ці нововведення дозволять Україні продовжити співпрацю з МВФ та отримувати необхідне фінансування від міжнародних партнерів.
Воно забезпечує половину державних видатків. Зокрема й оборонних, які так важливі Україні.
Фінансування, яке уряд продовжує витрачати на виплату кешбеків, за які доводиться розплачуватися українським громадянам та бізнесу підвищеними податками,
– йдеться у матеріалі.
Наразі Україна отримала лише перший транш допомоги – це 1,5 мільярда доларів з 8,1 мільярда. Про це 3 березня повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вони будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності.
Зверніть увагу! Від початку повномасштабного вторгнення Київ залучив до держбюджету 14,9 мільярда доларів фінансової підтримки від МВФ.
Що ще слід знати українцям?
- Експерти наголошуються, що цьогоріч Україна не матиме проблем з отриманням допомоги від МВФ. Вони наголошують, що фонд отримає грошей більше, ніж надасть Україні. Крім того, Рада МВФ затвердила вже нову програму.
- Водночас без ухвалення низки законів, Міжнародний валютний фонд не надасть грошову допомогу. Дедлайн, до якого мають оновити законодавство, це кінець березня 2026 року.