Три тисячі Зеленського чи 15 місяців кешбеку на пальне: скільки коштів отримає бюджет України

У четвер, 19 березня, на Мінфіні опублікували масштабний законопроєкт, до якого українці мають неоднозначне ставлення. У документі містяться ключові забов’язання країни, які слід виконати для отримання допомоги від МВФ.

Що буде з податками в Україні?

Всі вони принесуть бюджету додаткові 60 мільярдів гривень, про що пише Економічна правда.

Серед зміни зокрема відзначають:

скасування податкових пільг на посилки;

оподаткування доходів з цифрових платформ;

запровадження для чверті мільйона ФОПів ПДВ.

Як зазначає ЕП, за ці кошти можна цілих три рази профінансувати виплату зимової "єПідтримки" – цьогоріч вона обійшлась бюджету у близько 17,8 мільярда гривень.

Також цих коштів вистачило б на фінансування кешбеку за пальне на цілі наступні 15 місяців. Мінфін підрахував, щомісяць цього кешбеку коштуватиме приблизно 4 мільярди гривень.

Важливо! Однак слід відзначити, що всі ці нововведення дозволять Україні продовжити співпрацю з МВФ та отримувати необхідне фінансування від міжнародних партнерів.

Воно забезпечує половину державних видатків. Зокрема й оборонних, які так важливі Україні.

Фінансування, яке уряд продовжує витрачати на виплату кешбеків, за які доводиться розплачуватися українським громадянам та бізнесу підвищеними податками,

– йдеться у матеріалі.

Наразі Україна отримала лише перший транш допомоги – це 1,5 мільярда доларів з 8,1 мільярда. Про це 3 березня повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вони будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності.

Зверніть увагу! Від початку повномасштабного вторгнення Київ залучив до держбюджету 14,9 мільярда доларів фінансової підтримки від МВФ.

