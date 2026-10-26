"Запрошуємо за покупками": відомий ТРЦ повертається до роботи після російської атаки

Станом на понеділок, 26 жовтня, торговельно-розважальний центр "Екватор" у Рівному частково відновив свою роботу. Відвідувачі знову можуть скористатися послугами десятків торгових точок.

Що відбувається у місті Рівне

Для зручності покупців оприлюднили детальний перелік відкритих локацій, про що зазначила адміністрація ТРЦ.

Серед магазинів одягу та взуття вже відновили свою роботу: Colin’s, Crocs, Goldi, Skechers, Sharman, Trend, Duna, One by One, Intertop, Sezon, Solmar, Merezhka, Joli, Tom Tailor.

Щодо прикрас і парфумерії: вже працюють "Золотий Вік", "Срібна Країна", "СЮФ", а також Brocard.

Техніку та гаджети можна придбати в Comfy, Samsung, Smart Hub, Patifon.

Також містянам і гостям міста доступні розваги у "Турбіні" та "Роллердромі".

А серед послуг доступні виготовлення ключів OS.9, "Нова пошта", обмін валют.

А ще гостей чекають заклади харчування та магазини: Wok’n’Roll, Roll Club, Ketty Coffee, Mega Mass, "Велмарт".

Запрошуємо за покупками

– йдеться у повідомленні.

Зауважте! Про відкриття інших магазинів українців повідомлятимуть на сторінках ТРЦ "Екватор".

Нагадаємо, що 16 жовтня росіяни атакували ТРЦ "Екватор" у Рівному. Він тимчасово призупинив свою роботу.

А 21 жовтня російська армія знову атакувала Рівне. Постраждав заклад торговельної мережі "Метро".

Зокрема, до роботи після російської атаки повернувся й київський ТРЦ Cosmo Multimall. Він відновив свою роботу минулого тижня – 19 жовтня.