"Запрошуємо за покупками": відомий ТРЦ повертається до роботи після російської атаки
Станом на понеділок, 26 жовтня, торговельно-розважальний центр "Екватор" у Рівному частково відновив свою роботу. Відвідувачі знову можуть скористатися послугами десятків торгових точок.
Що відбувається у місті Рівне
Для зручності покупців оприлюднили детальний перелік відкритих локацій, про що зазначила адміністрація ТРЦ.
Серед магазинів одягу та взуття вже відновили свою роботу: Colin’s, Crocs, Goldi, Skechers, Sharman, Trend, Duna, One by One, Intertop, Sezon, Solmar, Merezhka, Joli, Tom Tailor.
Щодо прикрас і парфумерії: вже працюють "Золотий Вік", "Срібна Країна", "СЮФ", а також Brocard.
Техніку та гаджети можна придбати в Comfy, Samsung, Smart Hub, Patifon.
Також містянам і гостям міста доступні розваги у "Турбіні" та "Роллердромі".
А серед послуг доступні виготовлення ключів OS.9, "Нова пошта", обмін валют.
А ще гостей чекають заклади харчування та магазини: Wok’n’Roll, Roll Club, Ketty Coffee, Mega Mass, "Велмарт".
Запрошуємо за покупками
– йдеться у повідомленні.
Зауважте! Про відкриття інших магазинів українців повідомлятимуть на сторінках ТРЦ "Екватор".
Нагадаємо, що 16 жовтня росіяни атакували ТРЦ "Екватор" у Рівному. Він тимчасово призупинив свою роботу.
А 21 жовтня російська армія знову атакувала Рівне. Постраждав заклад торговельної мережі "Метро".
Зокрема, до роботи після російської атаки повернувся й київський ТРЦ Cosmo Multimall. Він відновив свою роботу минулого тижня – 19 жовтня.