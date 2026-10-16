Як повідомило Міноборони Росії, окупаційні війська вдень здійснили серію атак безпілотними літальними апаратами по українських регіонах. У своєму офіційному зведенні відомство відзвітувало про нібито ураження пунктів зберігання й розподілу оборонного майна у Рівному, а також суховантажного судна, що прямувало морем до порту Одеси.

Брехня окупантів про військові об'єкти

Російське командування намагається виправдати черговий терор проти цивільної інфраструктури відвертими фейками. Під виглядом військового об'єкта загарбники цілеспрямовано атакували звичайні торговельні площі, де перебували цивільні люди та продавалися будівельні й побутові товари.

Унаслідок ворожого удару по Рівному приміщення гіпермаркету "Демакс" зазнало тотальних руйнувань, а в торгово-розважальному центрі "Екватор" пошкоджено конструкції будівлі.

"Уражений логістичний центр "Екватор", який використовувався для зберігання та розподілу вантажів на користь ЗСУ", – саме так посміли виправдати власний терор росіяни.

Попри заяви кремлівської пропаганди про військові вантажі, обидва комплекси виконували виключно комерційну та побутову функцію для жителів міста.

Системні удари по торговельних центрах

Атаки на комерційні склади та торговельні мережі стали для російської армії регулярною практикою за останні дні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що загарбники атакували промисловий сектор Дніпра, коли ворог ударив по логістичній компанії в Дніпрі.

Російський дрон 16 жовтня влучив у торговельний центр у Сумах, поранивши трьох людей. У будівлі пошкоджені дах і фасад.