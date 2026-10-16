Как сообщило Минобороны России, оккупационные войска днем совершили серию атак с использованием беспилотных летательных аппаратов по украинским регионам. В своем официальном сводке ведомство сообщило о якобы нанесении ударов по пунктам хранения и распределения оборонного имущества, а также по сухогрузу, следовавшему по морю в порт Одессы.

Ложь оккупантов о военных объектах

Российское командование пытается оправдать очередной террор против гражданской инфраструктуры откровенными фейками. Под видом военного объекта захватчики целенаправленно провели атаку на обычные торговые площади, где находились мирные жители и продавались строительные и бытовые товары.

В результате вражеского удара по Ровно помещение гипермаркета "Демакс" подверглось тотальному разрушению, а в торгово-развлекательном центре "Экватор" повреждены конструкции здания.

"Поражен логистический центр "Экватор", который использовался для хранения и распределения грузов в пользу ВСУ", – именно так осмелились оправдать собственный террор россияне.

Несмотря на заявления кремлевской пропаганды о военных грузах, оба комплекса выполняли исключительно коммерческую и бытовую функцию для жителей города.

Системные удары по торговым центрам

Атаки на коммерческие склады и торговые сети стали для российской армии обычной практикой в последние дни.

Напомним, ранее мы писали, что захватчики провели атаку на промышленный сектор Днепра, когда враг нанес удар по логистической компании в Днепре.

Российский дрон 16 октября попал в торговый центр в Сумах, ранив троих человек. В здании повреждены крыша и фасад.