"Приглашаем за покупками": известный ТРЦ возобновляет работу после российской атаки

"Экватор" постепенно возобновляет работу / Фото "Экватор" в социальных сетях
По состоянию на понедельник, 26 октября, торгово-развлекательный центр "Экватор" в Ровно частично возобновил свою работу. Посетители снова могут воспользоваться услугами десятков торговых точек.
Что происходит в городе Ровно
Для удобства покупателей был опубликован подробный перечень открытых магазинов, о чем сообщила администрация ТРЦ.
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Среди магазинов одежды и обуви уже возобновили работу: Colin’s, Crocs, Goldi, Skechers, Sharman, Trend, Duna, One by One, Intertop, Sezon, Solmar, Merezhka, Joli, Tom Tailor.
Что касается украшений и парфюмерии: уже работают "Золотой Век", "Серебряная Страна", "Сюф", а также Brocard.
Технику и гаджеты можно приобрести в Comfy, Samsung, Smart Hub, Patifon.
Также жителям и гостям города доступны развлечения в "Турбине" и "Роллердроме".
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А среди услуг доступны изготовление ключей OS.9, "Новая почта", обмен валют.
А еще гостей ждут заведения общественного питания и магазины: Wok’n’Roll, Roll Club, Ketty Coffee, Mega Mass, "Велмарт".
Приглашаем за покупками
Обратите внимание! Об открытии других магазинов украинцам будут сообщать на страницах ТРЦ "Экватор".
Напомним, что 16 октября россияне провели атаку на ТРЦ "Экватор" в Ровно. Он временно приостановил свою работу.
А 21 октября российская армия вновь атаковала Ровно. Пострадало заведение торговой сети "Метро".
В частности, к работе после российской атаки вернулся и киевский ТРЦ Cosmo Multimall. Он возобновил свою работу на прошлой неделе – 19 октября.
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