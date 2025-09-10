До 10 червня 2026 року українці мають обов'язково оцифрувати свої трудові книжки. В іншому випадку можна втратити не лише страховий стаж, але частину пенсійних виплат.

Хто може втратити стаж та виплати?

Особливо важливо оцифрувати трудову книжку для зарахування до страхового стажу періодів роботи до 2004 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

Після оцифрування трудової книжки працівник може бути впевненим, що не втратить стаж, якщо раптом його паперовий документ зазнає пошкоджень чи загубиться.

За законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" від 2021 року, оцифруванням трудової книжки можуть займатися:

кожен працівник самостійно;

роботодавець для всіх співробітників.

Важливо! Оцифрувати трудову книжку робітника роботодавець може за допомогою особистого кабінету страхувальника. Однак закон не зобов'язує його це робити. Тобто працівник не повинен покладатися у питанні оцифрування виключно на компанію.

Як перевірити трудову книжку?

Тому, щоб не втратити страховий стаж разом із трудовою книжкою, слід перевірити її оцифрування. Це можна зробити онлайн:

Необхідно увійти до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду або до мобільного застосунку "Пенсійний фонд";

В кабінеті слід обрати розділ "Електронна трудова книжка";

Далі необхідно відкрити викладку “Оцифрована ЕТК”, щоб переглянути результати оцифрування.

Варто знати! Якщо людина раніше подавала звернення на оцифрування трудової книжки, статус його виконання вона може переглянути у розділі "Мої звернення".

Що потрібно для виходу на пенсію?