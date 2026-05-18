Трудові мігранти – не пріоритет: як Україна планує знайти 4,5 мільйона працівників

В Україні все більшого поширення набуває тема трудових мігрантів. Водночас міністр економіки запевняє, що нині варіант залучення іноземців не розглядають, а пріоритетом є "українці в Україні".

Що відомо про пріоритети на українському ринку праці?

Про те, де братимуть 4,5 мільйона працівників, розповів міністр економіки в інтерв'ю РБК-Україна.

Дивіться також Пенсія у 60 років стане доступною не для всіх жінок: у чому причина

Олексій Соболев зазначив, що залучення мігрантів – не є актуальним питанням для України. Принаймні на сьогодні. Пріоритет уряду – повернення громадян, які виїхали за кордон.

Ми підрахували, що для щорічного зростання ВВП на 7% в Україні в економіці потрібні на наступні 10 років 4,5 мільйона людей,

– пояснив міністр.

Зокрема він акцентував, що з 30 мільйонів українців, які мешкають на підконтрольній території:

10,5 мільйона – працюють офіційно;

2,6 мільйона – мають тіньову зайнятість.

Так, з тих людей, що мешкають в Україні можна залучити щонайменше 2 мільйони.

Це і молодь, і люди старшого віку – 50+. Частково ми говорили в контексті бронювання про людей в розшуку та СЗЧ. Це ті люди, які зараз також не беруть участь в ринку праці. Залучити всі ці категорії – перша наша мета,

– акцентував Соболев.

Наступний крок – повернути українців з-за кордону. За словами міністра, нині там понад 6 мільйонів наших громадян. Щоб вони повернулися потрібно забезпечити гроші на переїзд, житло, школи, лікарні. Тож, нині Мінсоцполітики відкриває українські хаби, які мають підтримувати комунікацію і працювати з партнерами над програмами повернення українців. Адже, як зазначив Соболев, "нам потрібні українці в Україні".

Що відомо про залучення трудових мігрантів?

Раніше керівник Офісу Президента Кирило Буданов на CEO Club розповів, що Україна має переглянути перелік країн, громадяни яких вважаються "міграційно ризиковими". Причина цього – кадровий дефіцит в Україні.

Через війну, мобілізацію, зовнішню міграцію, демографічні зміни в Україні кількість вакансій переважає кількість людей, готових влаштуватися на роботу. Однак як розповіла для 24 Каналу експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко, дефіцит робітників може залежати від сфери бізнесу.

Варто звернути увагу і на причину, яка пов'язана зі структурною невідповідністю навичок. Тобто претенденти часто не володіють тими навичками, які потрібні роботодавцям. Це посилює "розрив пропозиції та попиту" на ринку праці,

– пояснила експертка.

На тлі цього в Україні активно шукають рішення для залучення робітників. Наприклад, Юлія Свириденко анонсувала програму "Досвід має значення" для людей 50+. Мета ініціативи – сприяти навчанню та залученню до роботи людей у віці старше 50 років. Передбачається, що результати від проєкту мають допомогти економіці держави в умовах війни.

Зокрема ще більшого поширення набрала тема трудових мігрантів. Як пояснив для 24 Каналу голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник, Україна не вперше видає дозволи на працевлаштування мігрантам.

Зауважте! За словами експерта, 75% українського бізнесу не має можливості закрити всі вакансії через дефіцит працівників.

Ми опинилися на стику трьох проблем. Зрозуміло, що війна та мобілізація скорочують кількість робочих рук на ринку праці. Далі, в нас масова міграція людей. Мова йде про мільйони людей, котрі виїхали за кордон чи переміщені тут, всередині нашої країни. Тільки за минулий рік, за даними Національного Банку, з України виїхали близько 500 000 людей. Ще ми опинилися в демографічній кризі, коли на 10 жінок народжується лише 7 – 8 дітей. Тому війна і демографічна криза призводить до того, що кількість робочих рук на ринку постійно скорочується,

– акцентував Воскобойник.

Він додав, що для Європи вже звично приймати на роботу українців. Зокрема, у Німеччині працює 1 200 000 українців, у Польщі – 920 000, у Чехії – 360 000. Тож, дивуватися, що громадяни інших країн приїдуть працювати до України – не варто. Особливо, коли маємо складну ситуацію через воєнні виклики.

Що ще потрібно знати про український ринок праці?

Зазначається, що серед українців у віці старше 50 років, є чимало людей, які готові повноцінно працювати. Щоправда, проблема в тому, наскільки роботодавці готові залучати кадрів з різним віком. І як пояснюють експерти, хоча тема ейджизму не зникла, деякі підприємці все ж не проти взяти на роботу українців 50 – 60+ років.

Водночас для багатьох роботодавців існує проблема "цифрового розриву". Це більше стереотипне уявлення, ніж реальне становище. Нібито старші українці мають меншу адаптивність до цифрових технологій.

Зокрема відомо, що нині найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників: швачок, електромонтерів з ремонту електроустаткування, слюсарів-сантехніків, слюсарів-електриків, монтерів колії, зварників, електрогазозварників та автослюсарів.