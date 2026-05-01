Трудовий та страховий стаж: як в Україні визначають право на пенсію

В Україні саме страховий стаж визначає право на пенсію та її розмір. Раніше ключовим був трудовий стаж, а основним документом для обліку діяльності була трудова книжка. Зараз стаж напряму залежить від сплати ЄСВ, а його нарахування – від вимог, які щороку підвищують. Відтак для виходу на пенсію у 60 років уже необхідно мати 33 роки офіційної роботи.

Що таке трудовий стаж і як він працює?

За роз'ясненням ПФУ, до набуття закону щодо загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, тобто до 1 січня 2004 року, стаж в працівників називався трудовим.

Входить в трудовий стаж всі періоди трудової діяльності, які були записані в трудову книжку. А важливість його полягає у тому, що за цими записами людина має право на отримання соціальних гарантій та майбутньої пенсії.

Читайте також Виплати на пенсію зросли: як змінилися цифри у квітні

Втім з 1 січня 2004 року в Україні ввели новий термін, а саме страховий стаж. Його можна набути лише за умови сплати страхових внесків – єдиного страхового внеску (ЄСВ). І усі дані щодо сплати цих внесків, починаючи з 2004 року, внесено до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Однак варто розуміти, що страховий стаж у такому разі зараховується лише тоді, коли роботодавець сплатив з офіційного заробітку працівника встановлений законом внесок. Якщо ж роботодавець не сплатив їх або ж сплатив, але суму меншу, аніж мінімальний показник, то період діяльності до стажу також не зарахується.

Зауважте! З 1 січня 2004 року для того, щоб підтвердити стаж, не потрібна трудова книжка. Але трудовий стаж та страховий стаж разом зараховуються до загального стажу людини при виході на пенсію.

За словами експерт соціальних питань Андрія Павловського у розмові з 24 Каналом, суть нинішньої системи полягає в тому, що страховий стаж напряму залежить від сплати ЄСВ: тобто скільки внесків людина сплатила, то такий стаж вона і отримає. Відповідно, це визначатиме її майбутню пенсію.

Андрій Павловський, експерт з питань соцполітики Раніше загальний стаж рахували від першого запису в трудовій книжці. Однак після запровадження Реєстру його почали рахувати на основі даних щодо сплачених внесків. Відмінність трудового стажу і страхового стажу полягає у способі підрахунку: перший базується на записах про роботу в трудових книжках, а другий – на факті сплати внесків.

Згідно з чинним законодавством України, для кожного громадянина ведеться персоналізований облік сплати ЄСВ. Але за бажанням працівника роботодавець може додатково вносити записи про стаж до трудової книжки, додає експерт.

Трудовий стаж для пенсії в Україні: вимоги та правила

Щороку вимоги для виходу на пенсію зростають, зокрема через збільшення необхідного стажу. Законом визначено, що вихід на пенсію за наявності необхідного стажу дозволяється після досягнення 60, 63 та 65 років.

У 2026 році для того, щоб піти на відпочинок у 60 років потрібно мати мінімальний стаж для пенсії – не менше 33 років. Річ у тім, що стаж збільшується з кожним роком на 12 місяців. І до 2028 року українцям прийдеться виходити на пенсію у 60 років за умови нарахування 35 років стажу.

Якщо ж у 2026 році у віці 60 років людина не має 33 років стажу, то вона матиме право вийти на заслужений відпочинок у 63 років у 2029 році за наявності стажу в 25 років. А мінімальний стаж, який дає право на пенсію в 65 років, становить 15 років.

Крім того, існує ще й пільговий трудовий стаж, який зараховується для осіб, які працюють або ж працювали у шкідливих та небезпечних умовах. Такий стаж дає право на достроковий вихід на пенсію:

Жінки можуть вийти на пенсію за наявності 20 років стажу, з яких не менше 7 років та 6 місяців працювали у важких умовах,

Чоловіки – за наявності 25 років стажу, з яких 10 років на такій роботі.

Зауважте! Пенсію без трудового стажу та страхового стажу особа може отримати також, але лише у віці 65 років. Крім того, це буде радше соціальна допомога від держави, аніж повноцінна пенсійна виплата. Її розмір у 2026 році становить 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто це майже 2 600 гривень на місяць.

Як підтвердити та перевірити трудовий стаж?

Загалом підтвердження трудового стажу можна здійснити у Пенсійному фонді України за допомогою вебпорталу послуг (йдеться про сканування трудової книжки), або ж особисто звернутися до сервісного центру ПФУ для отримання спеціальних довідок та архівних документів.

Нагадуємо! Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон, який змінює правила підтвердження страхового стажу. Тепер якщо всі необхідні дані є в державних базах, додаткові довідки від людини не вимагатимуть. А пенсії зможуть призначати як за заявою, так і автоматично.

Попри те, що зараз страховий стаж рахують за даними з електронного реєстру, важливою деталлю для підтвердження роботи в раніші періоди є трудова книжка. Якщо вона втрачається чи у ній немає потрібних записів, то майбутній пенсіонер шукає різні способи, як підтвердити трудовий стаж без трудової книжки.

У ПФУ зазначають, що для цього потрібні документи: дані з електронного реєстру (вони лише з 2004 року), довідки з роботи, накази, зарплатні відомості, трудові договори або інші папери, де є інформація про періоди роботи.

Зокрема період проходження військової служби підтверджується військовим квитком, довідками від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) чи військових частин й установ, довідками архівних та військово-лікувальних установ.

Періоди навчання за денною формою здобуття освіти – дипломами, свідоцтвами, посвідченнями, а також довідками та іншими документами, які містять відомості про період навчання.

Час догляду матері, яка не працює, до досягнення дитиною трирічного віку – на підставі свідоцтва про народження дитини.

До основних способів, як перевірити трудовий стаж онлайн, входить портал ПФУ та Дія. Для того, щоб це зробити через сервіс Фонду варто увійти до особистого кабінету за допомогою КЕП, BankID або ж Дія.Підпис, обрати розділ "Мій страховий стаж", де буде відображено кількість днів, місяців та років стажу.

Натомість через Дію це можна зробити, увійшовши у застосунок та обравши розділ "Послуги". Далі варто натиснути на "Довідки", а потім обрати "Довідка ОК-5" або ж "Довідка Ок-7".

Крім цього, може допомогти ще й калькулятор трудового стажу від ПФУ. Він дозволяє попередньо розрахувати як наявний стаж, так і орієнтовний вік виходу на пенсію та її можливий розмір. Ним можна скористатися в особистому кабінеті:

увійдіть на вебпортал,

далі оберіть алгоритм розрахунку пенсії (за введеними даними або з урахуванням стажу, що буде набуто до пенсійного віку),

потім оновіть дані про трудову діяльність (натисніть кнопку "Додати період", введіть періоди роботи щодо даних, які відсутні, внесіть суми щомісячного заробітку),

натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".

Як можна загубити свій трудовий стаж?

Водночас Павловський зазначає, що під час підтвердження трудового стажу часто виникають труднощі, а саме те, що періоди діяльності людини можуть загубити. Він називає поширені випадки, коли це може трапитися:

Відсутність записів про роботу в радянський період

Проблема полягає у тому, що підприємства, де працювали люди до 2000-х років, зараз можуть бути банкрутами, або ж взагалі ліквідованими. Це викликає труднощі з отриманням довідок про роботу на цьому чи іншому підприємстві, якщо стаж не записали в трудовій,

– пояснює пенсійний експерт.

Те саме може стосуватися людей, які працювали в колгоспах, особливо в 50 – 60 роки минулого століття. Часто люди працювали там не за гроші, а за так звані "трудодні". Відтак їм нібито зараховували роботу, але не заробітну плату.

А у нас зараз пенсія залежить від 2-х важливих чинників: страховий стаж та розмір заробітної плати під час отримання страхового стажу. Відтак у людей, які працювали все життя у колгоспі, стаж може становити навіть 40 – 45 років, але через мізерну заробітну плату чи так звані "трудодні", їхня теперішня пенсія на рівні мінімальної,

– додає Павловський.

Архіви на окупованих територіях

Інша проблема полягає в тому, що люди, які працювали на нині окупованих територіях, не можуть отримати документи, що підтверджують їхній стаж на відповідних підприємствах.

Якщо ж дані про цю роботу не були внесені до електронної бази, підтвердити стаж стає значно складніше, адже архіви можуть бути знищені,

– каже пан Андрій.

Як нараховується трудовий стаж у різних ситуаціях?

Якщо йдеться про роботу за кордоном, то для того, щоб стаж роботи був автоматично зарахований між країною, де працювала людина, та Україною повинен бути укладений договір про соціальне забезпечення, каже Андрій Павловський.

Як відомо, наразі Україна має такі договори з Польщею, Грузією, Словаччиною, Болгарією, Латвією, Литвою, Естоніє, Молдовою тощо.

Якщо ж такої угоди немає, то в Пенсійному фонді повідомляють, що стаж потрібно підтверджувати додатково або він може не враховуватися.

Для підтвердження трудового стажу за кордоном треба звернутися до органів ПФУ за місцем проживання і подати базові документи: паспорт громадянина України, закордонний паспорт (за наявності), ідентифікаційний код, документи про соціальне страхування або номер, присвоєний у країні працевлаштування. Після отримання цих документів, ПФУ надсилає запит до відповідних іноземних установ.

А от трудовий стаж за лікарняного напряму впливає на розмір виплат у випадку тимчасової непрацездатності. Тобто чим довше людина працює офіційно та сплачує ЄСВ, тим вищий рівень захисту.

Як пояснюють в Фонді, від тривалості набутого стажу залежить відсоток середньої зарплати, який людина отримує під час хвороби:

від 3 років стажу – виплата у розмірі 50% від середньої зарплати,

від 3 до 5 років – вже 60%,

від 5 до 8 років – 70%,

понад 8 років – 100% середньої зарплати.

Трудовий стаж військовослужбовців натомість залежить від періоду служби та умов, у яких вона проходила. В особливий період військова служба зараховується до страхового стажу повністю.

До умов виходу на пенсію за віком достроково для учасників бойових дій входить: чоловіки можуть вийти на пенсію з 55 років за наявності 25 років стажу, а жінки – з 50 років за наявності 20 років стажу.

Крім того, окремо враховується служба в зоні бойових дій. За умови пільгового нарахування стажу, 1 місяць служби може зараховуватися як кілька місяців стажу. Для цього потрібно підтвердити проходження служби у відповідних підрозділах та періодах.

Загалом щоб оформити пенсію або ж підтвердити стаж військовослужбовцю потрібно подати пакет документів, де є паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка чи документи про службу, довідку про заробітну плату, посвідчення учасника бойових дій тощо.

Якщо частини цих документів немає, то ПФУ може використовувати дані з реєстрів або ж офіційні довідки про проходження служби.