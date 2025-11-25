Центренерго втратило понад 100 мільйон гривень на угоді щодо вугілля, – ЗМІ

Центренерго надала Теплосфері 132 мільйонів гривень передоплатою. Кошти мали б піти на постачання вугілля для Трипільської та Зміївської ТЕС.

Що відомо про справу щодо Центренерго?

Але фірма не виконала свої зобов’язання, а також не повернула гроші, передає 24 Канал з посиланням на сюжет Bihus.Info.

Центренерго – це українське підприємство електроенергетичної галузі, одна з найбільших енергетичних компаній України. Вона виробляє електрику та теплоенергію. Підприємство на 78% належить державі. Крім того, в його управлінні знаходяться Трипільська, Зміївська та Вуглегірська ТЕС.

Видання зазначає, що ще у вересні 2024 року Центренерго уклало угоду з ТОВ Теплосфера ЮА. Остання мала постачати 33,5 тисячі тонн вугілля для Трипільської та Зміївської ТЕС.

Угода була укладена за спрощеною процедурою, без відкритого тендеру. Мова йшла про забезпечення ТЕС вугіллям на опалювальний сезон.

Фірмі видали 132 мільйонів гривень авансу. Але вона зірвала графік, поставила лише 1,5 тисячі тонн і не повернула залишок невикористаного авансу.

Зверніть увагу! "Центренерго" подало позов до суду і той ухвалив рішення – стягнути з компанії 127 мільйонів гривень (сам борг, пеню, відсотки й так далі).

Що кажуть у суді?

Але під час розгляду справи суддя виявив цілу низку важливих обставин. Вони поставили під сумні:

добросовісність постачальника; Центренерго; систему закупівель вугілля для теплоелектростанцій.

Суддя встановив, що аванс не був обов’язковим: договір передбачав розрахунок після поставки.

Передплату можна було дати лише за умови гарантій з боку постачальника, але той надав не банківську гарантію, а просто лист, який ні на що не впливав і нічого не забезпечував,

– йдеться у матеріалі.

У "Центренерго" повідомили, що уклали угоду з приватною фірмою, бо у державних виробників вугілля нібито не було. Проте суд виявив, що "Теплосфера" купувала вугілля саме у державних виробників. Ба більше, посередник уклав угоди з виробниками вже після контракту з "Центренерго", після листа-гарантії і навіть після частини передоплати.

Тобто на момент укладення контракту у "Центренерго" не було не тільки страховки щодо грошей, але й гарантії отримати вугілля в цілому,

– пояснили у тексті.

Важливо! Суддя дійшов висновку, що відсутність комерційної логіки може свідчити про бажання постачальника не виконувати контракт, а просто присвоїти гроші з авансу.

Чим закінчилась справа?

Суддя кваліфікував усе як системний недолік у діяльності "Центренерго". Тому постановив окрему ухвалу на Кабінет міністрів: врегулювати процедури закупівлі й пов’язані з ними ризики. Зазначено, що державне вугілля для державних же енергетичних компаній слід купувати напряму.

У Міністерство енергетики відповіли, що в Україні діє вільна економічна конкуренція. Тому обмежувати її відомство не може.

Що відомо про "Центроенерго"?

Нагадаємо, що всі теплові електростанції "Центренерго" зупинилися після російської атаки росіян вночі у суботу, 8 листопада. Про це повідомили у компанії.

Наймасованіший удар по нашим ТЕС з початку війни. Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року,

– написали у "Центроенерго".

Зауважте! Товариство працюватиме над відновленням, ремонтом та впровадженням нової генерації.

