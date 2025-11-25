Центрэнерго потеряло более 100 миллион гривен на сделке по углю, –СМИ

Центрэнерго предоставила Теплосфере 132 миллионов гривен предоплатой. Средства должны были бы пойти на поставку угля для Трипольской и Змиевской ТЭС.

Что известно о деле по Центрэнерго?

Но фирма не выполнила свои обязательства, а также не вернула деньги, передает 24 Канал со ссылкой на сюжет Bihus.Info.

Центрэнерго – это украинское предприятие электроэнергетической отрасли, одна из крупнейших энергетических компаний Украины. Она производит электричество и теплоэнергию. Предприятие на 78% принадлежит государству. Кроме того, в его управлении находятся Трипольская, Змиевская и Углегорская ТЭС.

Издание отмечает, что еще в сентябре 2024 года Центрэнерго заключило соглашение с ООО Теплосфера ЮА. Последняя должна была поставлять 33,5 тысяч тонн угля для Трипольской и Змиевской ТЭС.

Соглашение было заключено по упрощенной процедуре, без открытого тендера. Речь шла об обеспечении ТЭС углем на отопительный сезон.

Фирме выдали 132 миллионов гривен аванса. Но она сорвала график, поставила только 1,5 тысячи тонн и не вернула остаток неиспользованного аванса.

Обратите внимание! "Центрэнерго" подало иск в суд и тот принял решение – взыскать с компании 127 миллионов гривен (сам долг, пеню, проценты и так далее).

Что говорят в суде?

Но при рассмотрении дела судья обнаружил целый ряд важных обстоятельств. Они поставили под сомнение:

добросовестность поставщика; Центрэнерго; систему закупок угля для теплоэлектростанций.

Судья установил, что аванс не был обязательным: договор предусматривал расчет после поставки.

Предоплату можно было дать только при условии гарантий со стороны поставщика, но тот предоставил не банковскую гарантию, а просто письмо, который ни на что не влиял и ничего не обеспечивал,

– говорится в материале.

В "Центрэнерго" сообщили, что заключили соглашение с частной фирмой, потому что у государственных производителей угля якобы не было. Однако суд обнаружил, что "Теплосфера" покупала уголь именно у государственных производителей. Более того, посредник заключил соглашения с производителями уже после контракта с "Центрэнерго", после письма-гарантии и даже после части предоплаты.

То есть на момент заключения контракта у "Центрэнерго" не было не только страховки по деньгам, но и гарантии получить уголь в целом,

– объяснили в тексте.

Важно! Судья пришел к выводу, что отсутствие коммерческой логики может свидетельствовать о желании поставщика не выполнять контракт, а просто присвоить деньги из аванса.

Чем закончилось дело?

Судья квалифицировал все как системный недостаток в деятельности "Центрэнерго". Поэтому постановил отдельное постановление на Кабинет министров: урегулировать процедуры закупки и связанные с ними риски. Указано, что государственный уголь для государственных же энергетических компаний следует покупать напрямую.

В Министерство энергетики ответили, что в Украине действует свободная экономическая конкуренция. Поэтому ограничивать ее ведомство не может.

Что известно о "Центроэнерго"?

Напомним, что все тепловые электростанции "Центрэнерго" остановились после российской атаки россиян ночью в субботу, 8 ноября. Об этом сообщили в компании.

Самый массированный удар по нашим ТЭС с начала войны. Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту целились по тем же ТЭС, которые мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года,

– написали в "Центроэнерго".

Заметьте! Общество будет работать над восстановлением, ремонтом и внедрением новой генерации.

