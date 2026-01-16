Де купити ліки під час блекауту в Києві: список цілодобових аптек

Через російські обстріли та зимову негоду в Києві виникла складна ситуація зі світлом. На випадок тривалої відсутності електропостачання визначено перелік чергових аптечних пунктів.

Де купити ліки в разі блекауту в Києві?

Вони забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян цілодобово. Деталі повідомили у п'ятницю, 16 січня, в Департаменті охорони здоров'я КМДА, передає 24 Канал.

Йдеться про 6 аптек Комунального підприємства "Фармація". Однак наразі вони працюють у штатному режимі за власними графіками.

Пункти розташовані безпосередньо в корпусах медзакладів у різних районах столиці – на лівому й правому берегах. Завдяки цьому навіть у разі повного знеструмлення Києва пацієнти та мешканці зможуть придбати життєво необхідні ліки.

Зверніть увагу! У департаменті радять мати готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями.

Адреси аптек на правому березі:

Оболонський район – Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 – Аптечний пункт №3 (аптека №74), вул. Богатирська, 30, корпус 1.

Солом'янський район – Київська міська клінічна лікарня №6 (Медмістечко) – Аптечний пункт №4 (аптека № 99), просп. Любомира Гузара, 3.

Печерський район – Київська міська клінічна лікарня №12 – Аптечний пункт №1 (аптека №125), вул. Професора Підвисоцького, 4-А.

Шевченківський район – НДСЛ "Охматдит" – Аптека №52, вул. В'ячеслава Чорновола, 28/1.

Адреси аптек на лівому березі:

Дарницький район – Київська міська клінічна лікарня №1 (корпус 1) – Аптечний пункт №1 (аптека №69), Харківське шосе, 121.

Деснянський район – Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги – Аптечний пункт №3 (аптека №119), вул. Кубанської України, 10.

Що зараз відбувається в Києві?

До слова, для ліквідації наслідків ворожих обстрілів енергетичних об'єктів Києва за дорученням Володимира Зеленського створено цілодобовий штаб. Його завдання – оперативно реагувати на поточні виклики, щоб стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням у столиці.

Ексклюзивно для 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповів, що через ризик розмерзання систем опалення є загроза гуманітарної катастрофи. Однак про продовольчу кризу, ажіотажний попит чи дефіцит харчових продуктів наразі не йдеться.

До слова, уряд координує зусилля з рітейл-мережами, а ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила міністру економіки Олексію Соболеву тримати питання на особистому контролі й реагувати на запити мереж.