Де купити ліки під час блекауту в Києві: список цілодобових аптек
- Визначено чергові аптечні пункти, що працюватимуть цілодобово в разі повного знеструмлення Києва.
- Шість аптек забезпечені резервним живленням і розташовані в різних районах столиці – на лівому й правому берегах.
Через російські обстріли та зимову негоду в Києві виникла складна ситуація зі світлом. На випадок тривалої відсутності електропостачання визначено перелік чергових аптечних пунктів.
Де купити ліки в разі блекауту в Києві?
Вони забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян цілодобово. Деталі повідомили у п'ятницю, 16 січня, в Департаменті охорони здоров'я КМДА, передає 24 Канал.
Йдеться про 6 аптек Комунального підприємства "Фармація". Однак наразі вони працюють у штатному режимі за власними графіками.
Пункти розташовані безпосередньо в корпусах медзакладів у різних районах столиці – на лівому й правому берегах. Завдяки цьому навіть у разі повного знеструмлення Києва пацієнти та мешканці зможуть придбати життєво необхідні ліки.
Зверніть увагу! У департаменті радять мати готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями.
Адреси аптек на правому березі:
- Оболонський район – Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 – Аптечний пункт №3 (аптека №74), вул. Богатирська, 30, корпус 1.
- Солом'янський район – Київська міська клінічна лікарня №6 (Медмістечко) – Аптечний пункт №4 (аптека № 99), просп. Любомира Гузара, 3.
- Печерський район – Київська міська клінічна лікарня №12 – Аптечний пункт №1 (аптека №125), вул. Професора Підвисоцького, 4-А.
- Шевченківський район – НДСЛ "Охматдит" – Аптека №52, вул. В'ячеслава Чорновола, 28/1.
Адреси аптек на лівому березі:
- Дарницький район – Київська міська клінічна лікарня №1 (корпус 1) – Аптечний пункт №1 (аптека №69), Харківське шосе, 121.
- Деснянський район – Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги – Аптечний пункт №3 (аптека №119), вул. Кубанської України, 10.
Що зараз відбувається в Києві?
До слова, для ліквідації наслідків ворожих обстрілів енергетичних об'єктів Києва за дорученням Володимира Зеленського створено цілодобовий штаб. Його завдання – оперативно реагувати на поточні виклики, щоб стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням у столиці.
Ексклюзивно для 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповів, що через ризик розмерзання систем опалення є загроза гуманітарної катастрофи. Однак про продовольчу кризу, ажіотажний попит чи дефіцит харчових продуктів наразі не йдеться.
До слова, уряд координує зусилля з рітейл-мережами, а ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила міністру економіки Олексію Соболеву тримати питання на особистому контролі й реагувати на запити мереж.