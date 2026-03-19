Дизпаливо по 90 гривень за літр: чи чекати нового стрибка цін на пальне

19 березня середні ціни на дизельне пальне в Україні сягнули 79,16 гривні за літр, що на 2,4 гривні більше, ніж на початку тижня. Експерти прогнозують подальше зростання, адже на вартість дизпалива в Україні впливає не тільки війна на Близькому Сході.

Чому ціни на пальне продовжать зростати?

У коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Геннадій Рябцев розповів, що ймовірність стрімкого зростання цін на дизпаливо в Україні є дуже високою, адже спроба трейдерів виставляти свої умови на ринку не отримала відповіді від держави.

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Я не бачу якихось обмежень для тих преміальних мереж, які є ініціаторами такого швидкого зростання. Тобто їх немає. Замість того, щоб проаналізувати структуру роздрібної ціни, зокрема величину націнки, уряд запровадив оцей "єбачок" – і все. Тобто уряд стимулював подальше зростання ціни.

За словами експерта, нині важко прогнозувати, на чому зупиниться зростання цін, адже цей процес нічого не стримує. Водночас його наслідки можуть негативно вплинути на новий аграрний сезон в Україні.

Мене турбує, якими будуть ціни на сільськогосподарську продукцію, яка виросте в цьому сезоні. Взагалі ніхто не звертає увагу, про це ніхто не каже. А там може бути жах, її просто може не бути. Не те, що вона там буде дорога, її просто може не бути,

– каже Геннадій Рябцев.

У коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Володимир Омельченко зауважив, що складність прогнозування цін на пальне в Україні полягає не тільки в невизначеності довкола війни в Ірані й перспектив розблокування Ормузької протоки, але й в особливостях українського ринку пального.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Важко давати прогнози, тому що, по-перше, зовнішні фактори навколо Ірану й Ормузької протоки невизначені. І друге – у нас же ринок фактично олігопольний, тобто є певні ознаки згоджених дій. Ці два серйозних ризики не дозволяють прогнозувати, на мій погляд, ціни на ринку.

Серед можливих наслідків стрімкого здорожчання пального експерт наводить наступні:

зниження споживання через високі ціни;

посилення інфляційних процесів у країні.

Зауважте! Як пише "РБК-Україна" з посиланням на прогноз директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, роздрібна вартість дизпалива в Україні може сягнути 90 гривень за літр вже за наступний тиждень. Серед причин – дефіцит цього виду пального в Європі, куди його імпортують переважно з Близького Сходу. Зростання вартості дизелю на лондонській біржі ICE до понад 1 300 літрів за тонну впливає на собівартість пального на українському кордоні: йдеться про близько 80 гривень за літр, до якого додадуться витрати на доставку, податки й прибуток.

Наскільки здорожчало дизпаливо в Україні з кінця лютого?

З даних Консалтингової групи А-95, які наводить "Мінфін", відомо, що середня ціна літра дизельного палива на АЗС України з кінця лютого станом на 19 березня зросла на понад 17 гривень:

27 лютого літр дизпалива у середньому коштував 61,60 гривні;

19 березня середня ціна на цей вид палива становить 79,16 гривні.

Як держава відреагувала на здорожчання пального в Україні?