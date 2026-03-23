Плюс 22 гривні на літрі дизелю за три тижні: чи можна стримати зростання цін на пальне

В Україні продовжує зростати вартість пального: 23 березня середня ціна літра бензину А-95 сягнула 71,85 гривні, додавши за тиждень 2,54 гривні, а дизпалива – 84,22 гривні (+7,46 гривні). Світовий ринок нафтопродуктів "лихоманить" через блокування Ормузької протоки, проте ситуація на українському ринку залежить і від внутрішніх чинників.

Що впливає на зростання цін на пальне в Україні?

Як розповів у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Володимир Омельченко, до 47% в ціні нафтопродуктів держава забирає за рахунок акцизів і ПДВ, а податковий тиск особливо відчувають малі та середні трейдери пального.

Дивіться також 11 гривень економії на літрі чи діра в бюджеті: кому насправді вигідний кешбек на пальне

Експерт зауважує, що рівень конкуренції на українському ринку пального є недостатнім і потребує посилення, яке допомогло б стримувати зростання цін, обумовлене зовнішніми чинниками.

За словами Володимира Омельченка, роль цінового "запобіжника" тут виконує малий і середній бізнес, однак він зазнає більшого за великих гравців податкового навантаження з огляду на менші обсяги проливів нафтопродуктів.

Йдеться зокрема про авансовий внесок із податку на прибуток, який компанії щомісяця мають сплачувати за кожну заправку залежно від виду й обсягів реалізації пального: 30, 45 або 60 тисяч гривень.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Авансовий платіж на прибуток не такий значний, але дуже б'є по малому бізнесу. Важливо його скасувати для того, щоб створити конкуренцію на ринку, тому що ринок нафтопродуктів у нас ключовий. Від нього залежать усі ціни на продукти харчування, інфляційні процеси, товари широкого вжитку.

З погляду Володимира Омельченка, паливний ринок в Україні фактично є олігопольним, тобто контролюється кількома великими гравцями, а також має ознаки узгоджених дій у підвищенні цін. На думку експерта, це шкодить інтересам споживачів, тож для їхнього захисту необхідні системні зміни, зокрема, розвиток середнього сегмента ринку та підтримка дискаунтерів.

Додамо, що експерт також висував пропозицію щодо скорочення акцизу на дизпаливо на період високих цін, що могло б стати альтернативою впровадженню кешбеку на пальне. Однак в уряді повідомили, що в період війни на подібний крок не підуть. Оскільки надходження від акцизу на пальне спрямовують на фінансування оборони, скорочувати його не будуть.

Зауважте! Україна змушена імпортувати пальне через знищення Росією власних потужностей нафтопереробки, тому ціни для споживачів залежать зокрема від зовнішніх чинників. Йдеться про війну в Ірані та блокування Ормузької протоки, через яку проходять до 20% світового експорту нафти та нафтопродуктів.

Середні ціни на пальне в Україні 23 березня / "Мінфін"

Середні ціни на пальне в Україні 16 березня / "Мінфін"

Що кажуть профільні асоціації щодо скасування авансових платежів?

Асоціація "Паливно-енергетичного бізнесу" 19 березня організовувала фахову дискусію про ситуацію з цінами на пальне. Її учасники дійшли висновку про те, що ключову роль у проблемі здорожчання пального в Україні відіграють:

структура ринку;

рівень конкуренції;

податкова політика держави.

За підсумками дискусії Асоціація має підготувати пропозиції щодо змін законодавства, які необхідні для стабілізації цін. Йдеться зокрема про наступні заходи:

перегляд механізму авансових внесків із податку на прибуток;

диференціацію податкового навантаження залежно від регіональних особливостей та обсягів діяльності;

удосконалення підходів до адміністрування податку;

скасування авансових внесків принаймні на період стабілізації ситуації з цінами на пальне в Україні.

Щодо можливості скасування авансових платежів у лютому оприлюднювала свою позицію Нафтогазова Асоціація України (НАУ), акцентуючи на тому, що ця ініціатива може призвести до послаблення податкової дисципліни, створити нерівні умови конкуренції та знизити надходження до держбюджету.

У заяві Асоціації нагадали, що авансові внески з податку на прибуток запровадили у 2024 році як інструмент боротьби з ухиленням від податків, адже більшість АЗС декларувала відсутність прибутковості. У звітності фіксували нульовий фінансовий результат, тож податок на прибуток не сплачували.

Цікаво! За даними НАУ, після впровадження авансових платежів більш ніж у 7 разів зросла середньомісячна сплата податку на прибуток мережами АЗС, які до 2025 року майже не демонстрували прибутковості. До держбюджету надійшли 2,1 мільярда гривень податків на прибуток за 9 місяців 2025 року, тоді як до впровадження авансових внесків вона становила на 30% менше за аналогічний період 2024 року.

Як змінилися ціни на пальне у березні?

За даними Консалтингової групи А-95, які наводить "Мінфін", середні ціни на пальне на АЗС 23 березня на 13:24 становили:

Бензин А-95 преміум – 75,66 гривні за літр (+8,98 гривні проти 27 лютого);

за літр (+8,98 гривні проти 27 лютого); Бензин А-95 – 71,85 гривні за літр (+10,01 гривні проти 27 лютого);

за літр (+10,01 гривні проти 27 лютого); Бензин А-92 – 66,6 гривні за літр (+6,85 гривні проти 27 лютого);

за літр (+6,85 гривні проти 27 лютого); Дизельне паливо – 84,22 гривні за літр (+22,62 гривні проти 27 лютого);

за літр (+22,62 гривні проти 27 лютого); Газ автомобільний – 45,53 гривні за літр (+7,03 гривні проти 27 лютого).

Нагадаємо: директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн прогнозує, що ціни на дизель в Україні цього тижня можуть зрости до 90 гривень за літр. За його словами, 20 березня литовська компанія пропонувала українським трейдерам купувати пальне по 86 гривень. До цієї ціни додадуться витрати на транспортування та прибуток компаній.

Як стримують зростання цін на пальне в країнах ЄС та Україні?