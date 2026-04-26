Ціна дизелю в Україні може змінитися: Шмигаль розповів, до чого тут запуск "Дружби"
- Нещодавно Україна завершила ремонт нафтопроводу "Дружба", що може вплинути на ціну дизелю.
- Йдеться про відновлення імпорту пального з Угорщини, питання "пропрацюють" з угорською компанією MOL.
Напередодні Україна повідомила про завершення ремонту трубопроводу "Дружба", який не працював декілька місяців через російські атаки. Тож Угорщина розблокувала 20-й пакет санкцій та європейський кредит на 90 мільярдів євро. Однак, ймовірно, це не всі позитивні наслідки відновлення транзиту нафти.
Чи подешевшає дизель в Україні?
Уже незабаром змінитися може й вартість дизельного пального для українців. Про це в Києві заявив віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль після засідання Ukraine Energy Coordination Group, передає "РБК-Україна".
Вимагаючи відновлення роботи "Дружби", Угорщина та Словаччина ще в лютому зупинили експорт дизелю в Україну. Однак, за словами Шмигаля, тепер усе може змінитися.
Вважаю, що труба, яка є між Угорщиною та Україною має використовуватися. Ба більше, що є проблематика на ринку пального. Тому це допоможе нам отримати додаткові об'єми, можливо, здешевити дизельні ресурси завдяки роботі трубопровідного транспорту,
– припустив міністр енергетики.
Щоправда, український уряд не веде переговорів щодо імпорту пального, адже це компетенція компаній. Водночас питання "пропрацюють" з "Укртранснафтою" і угорською компанією MOL.
Довідка: дизель Україна зазвичай купувала в Угорщини, його постачали переважно залізницею і нафтопродуктопроводом.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна забезпечена обсягами пального на травень. В умовах кризи через ескалацію на Близькому Сході виконання домовленостей щодо такого імпорту є одним із пріоритетів енергетичної співпраці з партнерами.
На що ще вплинув запуск "Дружби"?
Перші партії російської нафти надійшли до ЄС уже 23 квітня. Тож Угорщина зняла вето на надання Україні великого кредиту, а Словаччина не стала блокувати рішення під час формальної письмової процедури схвалення.
Також європейці нарешті затвердили 20-й пакет санкцій проти Росії. Щоправда, у нього не потрапила заборона на надання морських послуг суднам країни-агресорки – через події на Близькому Сході та подорожчання нафти.
Цікаво, що раніше Україна могла заробляти від транзиту нафтопроводом "Дружба". В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що доходи були відносно невеликими, а виплати з боку Росії надходили нерегулярно. Через це ситуацію оцінити складно.