Які курси валют наприкінці робочого тижня

Долар в банках та на чорному ринку втратив трішки ціни. Водночас в обмінниках навпаки подорожчав. Євро ж майже не змінилося в ціні, окрім обмінників, де при купівлі та продажу ціна зросла найсуттєвіше.

Курс валют у банках

Станом на ранок 27 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,70 гривні (-5 копійок проти 26 грудня) та продаж по 42,25 гривні (-5 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,50 гривні (без змін), а продаж по 44,15 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,20 гривні (-3 копійки), а продати по 42,19 гривні (-5 копійок).

(-3 копійки), а продати по (-5 копійок). Купівля євро по 44 гривні (без змін), а продаж по 44,16 гривні (-3 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,75 гривні (+4 копійки), а продають по 42,45 гривні (+29 копійок), за даними finance.ua.

(+4 копійки), а продають по (+29 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,75 гривні (+23 копійки), а продають по 44,40 гривні (+20 копійок).

Що буде з доларом та євро після Нового року

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що режим керованої гнучкості за своєю суттю убезпечує ринок від будь-яких сюрпризів, наприклад, від стрімких курсових злетів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Цілком можливо, що на початку року офіційний курс долара перебуватиме в діапазоні 41,80 – 42,10 гривень за долар, тобто якоїсь стрімкої курсової зміни не станеться.

Водночас коридори валютних коливань на міжбанку складатимуть на рівні 41,80 – 42,10 гривні за долар та 43,50 – 45 гривні за євро. А на готівковому ринку на рівні 41,90 – 42,20 гривні за долар та 45 – 47,50 гривні за євро