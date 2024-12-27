Курс валют в банках

По состоянию на утро 27 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,70 гривны (-5 копеек против 26 декабря) и продажа по 42,25 гривны (-5 копеек).

Читайте также Фактор Трампа: повлияет ли он на гривневые депозиты в январе

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,50 гривны (без изменений), а продажа по 44,15 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,20 гривны (-3 копейки), а продать по 42,19 гривны (-5 копеек).

(-3 копейки), а продать по (-5 копеек). Покупка евро по 44 гривны (без изменений), а продажа по 44,16 гривны (-3 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,75 гривны (+4 копейки), а продают по 42,45 гривны (+29 копеек), по данным finance.ua.

(+4 копейки), а продают по (+29 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,75 гривны (+23 копейки), а продают по 44,40 гривны (+20 копеек).

Что будет с долларом и евро после Нового года

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что режим управляемой гибкости по своей сути защищает рынок от любых сюрпризов, например, от стремительных курсовых взлетов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Вполне возможно, что в начале года официальный курс доллара будет находиться в диапазоне 41,80 – 42,10 гривен за доллар, то есть какого-то стремительного курсового изменения не произойдет.

В то же время коридоры валютных колебаний на межбанке будут составлять на уровне 41,80 – 42,10 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривны за евро. А на наличном рынке на уровне 41,90 – 42,20 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро