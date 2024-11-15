Долар і євро дешевшають: який курс наприкінці робочого тижня

Долар в банках та на чорному ринку втратив ціну при купівлі та продажу. Втім найсуттєвіше подешевшало євро, яке в банках втратило аж 30 копійок за останню добу.

Курс валют у банках

Станом на ранок 15 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (-10 копійок проти 14 листопада) та продаж по 41,64 гривні (-6 копійок).

Читайте також Схема реальна: як Україна вже зараз може отримувати гроші Росії для відновлення

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,50 гривні (-30 копійок), а продаж по 44,20 гривні (-25 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,56 гривні (-8 копійок), а продати по 41,61 гривні (-10 копійок).

(-8 копійок), а продати по (-10 копійок). Купівля євро по 43,90 гривні (-25 копійок), а продаж по 44,16 гривні (-24 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,30 гривні (-2 копійки), а продають по 41,70 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-2 копійки), а продають по (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,80 гривні (+3 копійки), а продають по 44,19 гривні (-23 копійки).

По скільки буде долар та євро наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що в Україні розпочався досить тривалий знижко-святковий період. Він на готівковому ринку має врівноважити покупців та продавців.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Частина громадян купуватиме валюту, а інша частина витрачатиме її на необхідні приготування до прийдешніх свят.

Відтак за словами Лєсового, цілком можливо, що курсові показники "підлаштуються" під активність громадян, а коли попит і пропозиція досить врівноважені, то курсові показники можуть змінюватися лише несуттєво.

Коливання на ринку будуть такими: