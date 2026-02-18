Скільки платять за світло у Європі та Україні – порівняння тарифів

Вартість електроенергії для домогосподарств у країнах Європи різниться разюче. Розрив між крайніми значеннями колосальний – найвищі ціни "переплюнули" найнижчі в понад шість разів.

Які тарифи на світло у Європі?

На цьому тлі Україна виглядає винятком, адже для населення електроенергія тут одна з найдешевших у регіоні. Аналітики зі "Слово і діло" підготували інфографіку.

Дослідники використали дані за перше півріччя 2025 року – середню ціну за 1 кіловат-годину для європейських домогосподарств із річним споживанням від 2 500 до 5 000 кіловат-годин за інформацією Eurostat. Натомість для України вказали актуальний тариф.

Отже, найбільше за світло платять жителі Німеччини (рекордні 0,38 євро за кіловат-годину), далі у списку Бельгія (0,36 євро за кіловат-годину), Данія (0,35 євро за кіловат-годину), Ірландія та Італія (по 0,33 євро за кіловат-годину), а також Чехія (0,30 євро за кіловат-годину).

Однак у більшості країн Західної та Північної Європи ціни коливаються в межах від 0,29 до 0,22 євро за кіловат-годину. Такі тарифи у Франції та Швеції (по 0,27 євро за кіловат-годину), Іспанії та Польщі (по 0,26 євро за кіловат-годину), Нідерландах (по 0,23 євро за кіловат-годину) тощо.

Найнижчу вартість електроенергії зафіксували у країнах Південно-Східної Європи та на Балканах. Йдеться про Боснію і Герцеговину (0,09 євро за кіловат-годину), Косово (0,08 євро за кіловат-годину), а також Туреччину (рекордні 0,06 євро за кіловат-годину).

Цікаво! В Україні актуальна ціна – 0,08 євро за кіловат-годину, що є одним із найнижчих показників серед згаданих країн.



Тарифи на світло у Європі / Інфографіка "Слово і діло"

Нагадаємо, Кабмін раніше встановив фіксовану ціну на електроенергію для всіх українців – 4,32 гривні за кіловат-годину, яка діятиме щонайменше до 30 квітня.

Чи зросте тариф на світло в Україні?