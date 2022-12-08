Блекаути й ембарго: як все це відіб'ється на цінах на українських АЗС
З середини листопада ціна усіх видів пальної на українських АЗС додають по декілька копійок кожен день. Причин такої напруги є декілька, одна з найголовніших – підвищення попиту через генератори.
Проте проблеми нестачі палива на ринку може виникнути не через генератори, а через відсутність можливості укладання короткострокових контрактів на європейському ринку. Так може статись через нестачу продукту внаслідок нафтового ембарго.
Актуально Автогаз продовжує дорожчати: як змінилася ціна пального на АЗС
Чи буде дефіцит пального
Оскільки більшість українських трейдерів мають спотові, а не довгострокові чи середньострокові контракти на паливо, вони закупають надлишки продукту, які залишаються після виконання основних контрактів. Однак, за словами економічного експерта Геннадія Рябцева, після ембарго 90% російської сирої нафти такого надлишку може не залишитись.
Якщо ж зменшення обсягів нафти буде великим, в Україні може виникнути нестача палива. Тоді ціни і на бензин, і на дизель піднімуться,
– зазначає експерт.
Чи можуть українські трейдери змінити тактику
Наразі українські компанії все ще можуть укласти довгострокові контракти, проте, за словами Геннадія Рябцева, у них немає стимулів для цього.
Стимулів немає, оскільки держава зняла це питання з порядку денного, хоча це небезпечно у теперішній ситуації,
– пояснює експерт.
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн пояснив, чому на ринку пального виникла напруга
Наскільки змінилися ціни на паливо
Подорожчання почалося у другій половині листопада і припало на день масованих ракетних атак росіян 15 листопада. Відтоді середньозважена ціна бензину A-95+ збільшилася з 49,97 до 52,19 гривні. Бензин A-95 коштує 51,44 гривні, тоді як раніше ціна складала 49,43 гривні. Середня ціна А-92 становить 51,25 гривні, тоді як місяць тому вона була на рівні 47,83 гривні.
Дизельне паливо зросло у ціні на 56 копійок. Наразі його ціна становить 54,91 гривні. Середньозважена ціна автогазу в середині листопада становила 28,72 гривні, тоді як зараз 29,17 гривні.
До теми Пальне в Україні: ціни можуть піднятися внаслідок ембарго російської нафти
Як працює нафтове ембарго
- 5 грудня набрало чинності європейське ембарго російської сирої нафти, яка транспортується морським шляхом. Заборона охоплює близько 90% продукту.
- Разом із тим, почало діяти обмеження ціни на російську нафту для третіх країн. Це означає, що при закупівлі російської нафти вище цінової межі, яку погодили на рівні 60 доларів за барель, країни G7 не надаватимуть покупцю морських послуг.
- Для любителів російської нафти ситуацію ускладнить те, що понад 95% усього ринку морських страхувань зосереджено у Великобританії.