Паска від 90 до майже 2 000 гривень: де великодня випічка коштує найменше, а де найбільше
- Ціни на паски до Великодня в Україні суттєво варіюються: від 90 гривень у супермаркетах до майже 2 000 гривень у кондитерських.
- Спекти паску вдома можна дешевше: за підрахунками, вартість інгредієнтів для трьох пасок становить від 267 до 357 гривень за кілограм.
Ціни на великодні паски у 2026 році суттєво відрізняються залежно від виду та місця покупки – від бюджетних варіантів до преміальних. За різними підрахунками, якщо спекти паску цьогоріч можна за ціну в діапазоні від понад 250 гривень до понад 350 гривень за кілограм, то купити її можна навіть до 2 000 гривень за штуку.
Скільки коштуватиме готова паска в різних кондитерських?
- Milk Bar
В одній із відомих мереж кафе-кондитерських у Києві класична паска обійдеться в 790 гривень за 450 грам. Вона готується з апельсиновими цукатами, журавлиною, родзинками та мигдалем, а прикрашають зверху її какао, мигдалем та цукровою пудрою.
Натомість паски з різними додатками, як-от шоколадна, "Три молока" чи "Victoria's Secret", обійдеться від 1 390 гривень до 1 650 гривень.
Відтак шоколадна наповнена вишнями та чорним і молочним шоколадом, "Три молока" – з цукатами, журавлиною, родзинками та кремом зі згущеного, вареного згущеного молока та вершків. Схоже наповнення має паска "Victoria's Secret", але крем всередині інший – полуничний мус з білого шоколаду та вершків.
Як виглядають паски у кондитерській / Cкриншоти 24 Каналу
- Namelaka
В іншій популярній кондитерській столиці до Великодня також підготували 3 різновиди пасок, зокрема фісташкову, полуничну та навіть зефірну. Ціни на деяких них сягають до 2 000 гривень.
Найдорожчою буде фісташкова паска – 1 980 гривень за майже 900 грамів, серединка якої з фісташкового ганаша. Трішки менше коштує полунична – 1 960 гривень за 1 кілограм. Серединка цієї паски з полуничного крему, кусочків полуниць та ганаша з білого шоколаду. Обидві ці паски потрібно з'їсти впродовж 48 годин від моменту отримання.
Натомість зефірна паска обійдеться в 1 860 гривень за 630 грамів. Вона готується за більш традиційним рецептом для паски – з апельсиновими цукатами, родзинками, курагою, журавлиною, а ще тісто настоюють на ромі. Термін зберігання – 5 днів при кімнатній температурі.
Паски: від фісташкової до зефірної / Cкриншоти 24 Каналу
- Biscotti
Пекарня Biscotti має в своєму асортименті на Великдень два види пасок: традиційна з родзинками та панеттоне.
Маленька традиційна паска коштуватиме 105 гривень за 245 грамів, а велика – 140 гривень за 360 грамів (з родзинками, декорованою білою глазур'ю з мигдалем та цитрусовими цукатами).
Натомість панеттоне з шоколадною начинкою обійдеться в 460 гривень за 950 грамів.
Як виглядають паски з Biscotti / Скриншоти 24 Каналу
- Whatsup
У дніпровському закладі пропонують на замовлення крафтову сирну паску до свята, яка готується на домашньому маслі з додаванням яєць та цукатів з родзинками. За 900 грамів такої випічки треба віддати 900 гривень.
Сирна паска з whatsup / Cкриншот 24 Каналу
- Профітролі
В одеській кафе-пекарні для передзамовлення до Великодня є декілька видів пасок: "Шоколад-карамель" – 600 гривень за 750 грамів, "Кіндер Буено" – 600 гривень за 750 грамів, "Фісташка-малина" – 700 гривень за 750 грамів, "Вишня-білий шоколад" – 700 гривень за 750 грамів, "Класична" – 550 гривень за 500 грамів.
Різновиди пасок від "Профітролі" / Скриншоти 24 Каналу
Цікаво! В супермаркетах класична паска обійдеться в суму від трішки більше, як 40 гривень до майже 1 000 гривень, залежно від обраної марки.
– Зокрема в "Сільпо" за 300 грамів паски треба буде віддати 90 гривень, кекс "Панеттоне" коштуватиме 279 гривень за 400 грамів, а такий же кекс, але з манго, – майже 1 000 гривень.
– В АТБ паска (200 грамів) з цукатами та родзинками від "Фарбрики тіста" коштуватиме 70 гривень за штуку, а кекс від "Кулиничі" 250 грамів – 43,90 гривні. Дещо більше коштуватиме паска "Панетон" 430 грамів з сухофруктами – майже 180 гривень.
В яку ціну обійдеться домашня паска?
Спекти паску до Великодня за традиційним рецептом вийде дешевше, аніж купити – від понад 100 гривень за одну невелику пасочку до
- Відтак розрахунки аналітика УКАБ Максима Гопки для 24 Каналу свідчать, що інгредієнти для випікання 3 пасок за традиційним рецептом коштуватимуть 357 гривень.
- А за розрахунками Інституту аграрної економіки для 24 Каналу, паска у 2026 році обійдеться в майже 267 гривень за 1 кілограм.
Довідка: традиційний рецепт паски містить – 700 грамів борошна, 6 штук яєць, 150 грамів вершкового масла, 300 грамів молока, 400 грамів цукру, 40 грамів дріжджів, 200 грамів родзинок.
Загалом вартість базового великоднього кошика цьогоріч в середньому обійдеться сім'ї з 4-х осіб в 1 903,19 гривні. У 2025 році така вартість сягала 1 663,26 гривні.
Як змінилися ціни на продукти до Великодня?
У 2026 році великодній кошик для родини з 4 осіб коштує близько 1 903 гривень. Це більш ніж на 14%, ніж торік. Основною причиною є загальне зростання цін на продукти харчування.
Найдорожчими складовими кошика залишаються м'ясні продукти, зокрема буженина та ковбаса. Також суттєво подорожчали сир, масло та інші молочні продукти. Саме ці категорії формують найбільшу частину витрат.
Загалом базовий набір у кошик включає паску, яйця, м'ясо, сир та інші традиційні продукти. Водночас додавання овочів, фруктів і вина підвищує вартість кошика до понад 2 300 гривень.