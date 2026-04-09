Паска від 90 до майже 2 000 гривень: де великодня випічка коштує найменше, а де найбільше

Ціни на великодні паски у 2026 році суттєво відрізняються залежно від виду та місця покупки – від бюджетних варіантів до преміальних. За різними підрахунками, якщо спекти паску цьогоріч можна за ціну в діапазоні від понад 250 гривень до понад 350 гривень за кілограм, то купити її можна навіть до 2 000 гривень за штуку.

Скільки коштуватиме готова паска в різних кондитерських?

Milk Bar

В одній із відомих мереж кафе-кондитерських у Києві класична паска обійдеться в 790 гривень за 450 грам. Вона готується з апельсиновими цукатами, журавлиною, родзинками та мигдалем, а прикрашають зверху її какао, мигдалем та цукровою пудрою.

Натомість паски з різними додатками, як-от шоколадна, "Три молока" чи "Victoria's Secret", обійдеться від 1 390 гривень до 1 650 гривень.

Відтак шоколадна наповнена вишнями та чорним і молочним шоколадом, "Три молока" – з цукатами, журавлиною, родзинками та кремом зі згущеного, вареного згущеного молока та вершків. Схоже наповнення має паска "Victoria's Secret", але крем всередині інший – полуничний мус з білого шоколаду та вершків.

Як виглядають паски у кондитерській / Cкриншоти 24 Каналу

Namelaka

В іншій популярній кондитерській столиці до Великодня також підготували 3 різновиди пасок, зокрема фісташкову, полуничну та навіть зефірну. Ціни на деяких них сягають до 2 000 гривень.

Найдорожчою буде фісташкова паска – 1 980 гривень за майже 900 грамів, серединка якої з фісташкового ганаша. Трішки менше коштує полунична – 1 960 гривень за 1 кілограм. Серединка цієї паски з полуничного крему, кусочків полуниць та ганаша з білого шоколаду. Обидві ці паски потрібно з'їсти впродовж 48 годин від моменту отримання.

Натомість зефірна паска обійдеться в 1 860 гривень за 630 грамів. Вона готується за більш традиційним рецептом для паски – з апельсиновими цукатами, родзинками, курагою, журавлиною, а ще тісто настоюють на ромі. Термін зберігання – 5 днів при кімнатній температурі.

Паски: від фісташкової до зефірної / Cкриншоти 24 Каналу

Biscotti

Пекарня Biscotti має в своєму асортименті на Великдень два види пасок: традиційна з родзинками та панеттоне.

Маленька традиційна паска коштуватиме 105 гривень за 245 грамів, а велика – 140 гривень за 360 грамів (з родзинками, декорованою білою глазур'ю з мигдалем та цитрусовими цукатами).

Натомість панеттоне з шоколадною начинкою обійдеться в 460 гривень за 950 грамів.

Як виглядають паски з Biscotti / Скриншоти 24 Каналу

Whatsup

У дніпровському закладі пропонують на замовлення крафтову сирну паску до свята, яка готується на домашньому маслі з додаванням яєць та цукатів з родзинками. За 900 грамів такої випічки треба віддати 900 гривень.



Сирна паска з whatsup / Cкриншот 24 Каналу

Профітролі

В одеській кафе-пекарні для передзамовлення до Великодня є декілька видів пасок: "Шоколад-карамель" – 600 гривень за 750 грамів, "Кіндер Буено" – 600 гривень за 750 грамів, "Фісташка-малина" – 700 гривень за 750 грамів, "Вишня-білий шоколад" – 700 гривень за 750 грамів, "Класична" – 550 гривень за 500 грамів.

Різновиди пасок від "Профітролі" / Скриншоти 24 Каналу

Цікаво! В супермаркетах класична паска обійдеться в суму від трішки більше, як 40 гривень до майже 1 000 гривень, залежно від обраної марки.

– Зокрема в "Сільпо" за 300 грамів паски треба буде віддати 90 гривень, кекс "Панеттоне" коштуватиме 279 гривень за 400 грамів, а такий же кекс, але з манго, – майже 1 000 гривень.

– В АТБ паска (200 грамів) з цукатами та родзинками від "Фарбрики тіста" коштуватиме 70 гривень за штуку, а кекс від "Кулиничі" 250 грамів – 43,90 гривні. Дещо більше коштуватиме паска "Панетон" 430 грамів з сухофруктами – майже 180 гривень.

В яку ціну обійдеться домашня паска?

Спекти паску до Великодня за традиційним рецептом вийде дешевше, аніж купити – від понад 100 гривень за одну невелику пасочку до

Відтак розрахунки аналітика УКАБ Максима Гопки для 24 Каналу свідчать, що інгредієнти для випікання 3 пасок за традиційним рецептом коштуватимуть 357 гривень.

А за розрахунками Інституту аграрної економіки для 24 Каналу, паска у 2026 році обійдеться в майже 267 гривень за 1 кілограм.

Довідка: традиційний рецепт паски містить – 700 грамів борошна, 6 штук яєць, 150 грамів вершкового масла, 300 грамів молока, 400 грамів цукру, 40 грамів дріжджів, 200 грамів родзинок.

Загалом вартість базового великоднього кошика цьогоріч в середньому обійдеться сім'ї з 4-х осіб в 1 903,19 гривні. У 2025 році така вартість сягала 1 663,26 гривні.

Як змінилися ціни на продукти до Великодня?