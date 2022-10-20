"Все буде дорожчати": як змінились ціни у вересні й чого чекати далі

За місяць споживчі ціни зросли на 1.9%, а з початку року на 23,8%, найбільше подорожчали яйця, а от овочі навпаки знизились у ціні. Експерти розповіли, що було драйвером зростання цін у вересні та спрогнозували, чого очікувати українцям найближчим часом.

Як зросли ціни

У вересні подорожчали практично всі категорії товарів. Найбільше зросли у ціні яйця – на 22,7% у місячному вимірі. На 12,1 – 3,1% зросла ціна сала, фруктів, рису, цукру, безалкогольних напоїв, риби та продуктів з риби, м'яса та м'ясопродукти, згідно з даними Держстату.

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Економічний експерт Борис Кушнірук у коментарі 24 каналу підкреслив, що зараз дорожчає все, й українці вже відчувають доволі суттєву інфляцію. З ним погоджується й інших два експерти Олег Пендзин та Максим Гопка.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка зауважує, що з огляду на нинішню ситуацію важко прогнозувати, що подорожчає найближчим часом. Це пов’язано як з обстрілами росіян критичної інфраструктури України, так і рядом інших моментів, як от підняття ціни на електроенергію.

Нині ніхто не може спрогнозувати, що буде через тиждень з продуктами. Так само, як ніхто не знав, що яйця виростуть у ціні на 90%,

– розповідає він.

Разом з тим експерт підкреслює, що дефіциту яєць не буде. На ціну продукту в майбутньому будуть впливати можливі перебої з електроенергією, адже, щоб конвеєр продовжував працювати, потрібно створити певні умови. Тож підприємства будуть вкладати гроші у власні енергоресурси.

Ціна яєць різко зросла у вересні

На сьогодні ціна яйця близько 50 гривень за десяток, розповідає Пендзин. Однак потрібно зважати ще й на ряд інших факторів, як от, наприклад, упакування, яке коштує до 5 гривень.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Тобто припустимо, якщо у вас ще яйця там десяток під 55 плюс упаковка – вже 60 гривень. А якщо ви перейдете просто, де яйця поштучно, то можна й по 50 гривень купити.

Він нагадує, що у жовтні 2021 року десяток яєць коштував близько 33 гривень, а зараз 50 гривень. Тобто ціна зросла на близько 50% відсотків, можливо трохи більше. Він погоджується, що це велике підняття ціни, однак пропонує зауважити у скільки разів зросли овочі у річному вимірі. "Ціна зросла вдвічі – тричі", – наголошує Пендзин.

Експерт разом з тим підкреслює, що зниження ціни овочів у вересні в місячному вимірі було спричинене піком збору врожаю. Наприклад, болгарський перець торік був близько 25 гривень, а нині 80, з його слів.

Тому, по-перше, яйце точно не є лідером росту. По-друге, якщо уважно подивитись, то у травні яйце було 28 – 29 гривень за десяток, навіть дешевше, ніж на початок року. Воно провалилось у ціні, а зараз пішло вверх. Тому на зростання ціни є абсолютно об’єктивні причини. 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм – це кукурудза, а вона подорожчала на 60% на світовому ринку,

– пояснює він.

Ще одним важливим фактором, що вплинув на подорожчання продукту, – сезонне похолодання. Пендзин нагадує, що кури, які живуть в домашніх умовах, різко зменшують загальний обсяг несення яєць. А в Україні десь близько 5% – це домашні яйця. Тобто зменшився загальний обсяг пропозиції на ринку.

І останній, але не менш важливий фактор формування ціни яйця – вартість електроенергії. Експерт розповідає, що 90% яєць на ринку – це птахофабрика. Птахофабрики, для того, щоб не було сезонного перепаду, підтримують відповідний мікроклімат.

Рушійною силою тих всіх мікрокліматів – є електрика. Вартість електроенергії для бізнесу зросла. Відповідно виробник закладає це у вартість яйця. Собівартість десятка яйця близько 42 – 43 гривні. Продається по 50 гривень в які входить торговельна надбавка, логістика тощо,

– розповідає Пендзин.

Тому експерт вважає, що для подорожчання яйця є певні об’єктивні причини.

Зростання цін на яйця в Мінагро пояснили:

сезонним фактором,

падінням цін влітку,

бойовими діями та скороченням діяльності низки підприємств.

Тарас Висоцький Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Наразі оптова-відпускна ціна курячих яєць в Україні становить 43 гривні за десяток. Проте уже наприкінці жовтня – на початку листопада ціна піде на спад і стабілізується.

А от Олег Пендзин вважає по іншому. На його думку, до кінця року варто очікувати зростання ціни продукту до 10%. Однією з причин подорожчання яйця можуть стати приготування українців до новорічних свят.

Чи буде яйце дорожчати? Думаю, що так. Воно буде дорожчати й ще обов'язково побачимо здорожчання яйця перед Новим Роком, коли буде ажіотажний попит, коли люди будуть готуватись до Нового Року. Війна не війна, а готуватись до нового Року будуть всі. Тому я думаю, відсотків на 7 – 8 ще яйце подорожчає, до 10% до кінця року. В реальності десяток буде десь 55 – 57 гривень, в середньому,

– прогнозує він.

Яловичина та молочна продукція додала у ціні

Аналітик УКАБ розповідає, що ціна на яловичину у річному вимірі зросла на 10%, свинина – на 33% та птиця (куряча тушка) – на 16%, згідно з Держстатом, однак підкреслює, що у великих мережах супермаркетів ціни ще вищі.

Перш за все зростання відбулось внаслідок подорожчання кормів. Наприклад, якщо говорити про курятину, то близько 70% собівартості – це корми. Аналогічна ситуація й з іншими категоріями м’яса.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Ще одним не менш важливим фактором стала проблема збуту, адже ця продукція експортувалась у східні регіони та країни. Тому, коли відбулась блокада портів, ускладнилась логістика, деякі регіони опинились під окупацією, ціна зросла.

Загалом ціна м'яса буде зростати, однак все залежатиме від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси, адже потрібно створювати умови, як для птиці, так і для свиней, корів тощо.

буде зростати, однак все залежатиме від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси, адже потрібно створювати умови, як для птиці, так і для свиней, корів тощо. Ціна молока теж буде зростати. Відповідно дорожчатимуть й продукти переробки: масло вершкове, сметана, тверді та м’які сири тощо.

Акцентує експерт й на факторі збуту, підкреслюючи, що він по трохи відновився у ті ж країни, що й раніше, хоч й з дещо меншим обігом, але збільшився в європейські країни.

На європейському ринку зараз зменшується попит та споживання і ціна на сире молоко зростала протягом останніх семи місяців. Зраз темпи росту скоротилися і тому можемо казати, що зовнішній та внутрішній попит скорочується, відтак внутрішні запаси будуть збільшуватись, а попит на експорт українського молока буде зменшуватись. Ці всі фактори будуть стримувати ріст ціни надалі,

– розповідає він.

Тому якби на зовнішньому ринку ціна молока зростала, то ми б говорили про те, що і на внутрішньому зросте, оскільки не задовольняли б цей попит. Тож експерт допускає, що ціна молока може незначно подорожчати.

Попори те, що продукти у вересні переважно дорожчали, деякі категорії все ж знизились у ціні в місячному вимірі. Як от, наприклад, овочі, продукти переробки зернових – на 10,4% та 4,3% відповідно.

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Чому овочі подешевшали у вересні

Борис Кушнірук зауважує, що овочі подешевшали поки що в силу досить непоганого врожаю.

Борис Кушнірук Економічний експерт Гарний врожай провокує ситуацію, коли його потрібно кудись дівати. Безперечно, можна зберігати, але враховуючи нинішню ситуацію, часто гроші потрібні тут і зразу. Тому продавці змушені продавати дешевше, ніж могли б за умов збереження до весни, щоб реалізувати в зимовий та осінній період. В наслідок цього зараз ми спостерігаємо певне зниження цін, але я його все ж таки вважаю поки сезонним. Внаслідок великої пропозиції.

Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради, у коментарі 24 каналу, пояснив, що у різних категорій продуктів в Україні присутня сезонність. Овочі та ягоди підпадають під цю сезонність, оскільки в Україні пів року відносно тепло, а пів року відносно холодно.

Денис Марчук Заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради І коли ми активно переходимо в фазу збирання овочів, а це власно кінець серпня – вересень, на ринку з’являються досить висока кількість пропозиції. Відповідно коли висока пропозиція на ринку, то кожен намагається зреалізувати свою продукцію. Тобто створюється така собі певна ринкова конкуренція між продавцями. В цьому випадку між товаровиробниками аграрної продукції, зокрема овочів.

Також на ціну овочів у вересні вплинуло те, що виробники-фермери, які продавали, наприклад, картоплю, моркву, капусту, намагались з перших днів реалізувати оптову реалізацію. Це було перш за все спричинене високою ціною на енергоносії та фактором війни, адже ніхто не хотів переходити в систему зберігання.

Тому що це буде досить дорого, а потім доведеться виставити надвисоку ціну. Яку не буде ніхто купувати. Тому намагалися реалізувати опт. Але не так все легко склалось, оскільки навіть під оптову реалізацію у нас сьогодні не готові люди так масово купувати продукцію,

– розповідає Марчук.

"Українці живуть плануванням максимум на два тижні"

Експерт пояснює, що війна створює певні виклики для родин, перш за все фінансові. Люди не мають такої платоспроможності, щоб закуповуватись так, як це було до війни. Ба більше, розуміють, що ситуації можуть складатись по різному. Відтак українці закладають зберігання на пів року, чи на декілька місяців. Тобто живуть плануванням максимум на два тижні.

Відповідно це вже призводило до того, що пропозиції було більше, а зараз, коли вересень був досить дощовий і вже потребувало зберігання в кінці вересня в відповідних умовах продукції, плюс певна кількість зіпсувалася. Відповідно ціна на якісний продукт пішла в гору. Тому ми в осінньо-зимовий період будемо бачити здорожчення овочів на прилавках в магазинах,

– розповідає він.

Марчук додає, що у також в осінньо-зимовий період крім українських овочів будуть з’являтись ще й імпортні. Річ у тім, що суто вітчизняні виробники в цей період часу не зможуть задовольнити на 100% попит, який буде в середині країни. Що стосується імпортної продукції, то вона буде значно дорожча через затрати на логістику, мито.

Тому для України в цей осінньо-зимовий період часу, включно до квітня місяця, овочі тримаються в ціні досить стійко, включно до квітня, до того моменту, доки не з’являються ранні овочі під відкритим ґрунтом, або ті овочі, які вирощені в тепличних умовах,

– прогнозує експерт.

Що буде з цінами до кінця року

Все буде дорожчати. Ми маємо у вересні інфляцію 24%. Національний банк та Міністерство економіки заявило, що до кінця року буде 30%. Продовольча корзинка буде десь під 38% росту,

– розповідає Пендзин.

Зокрема варто, на його думку, очікувати подорожчання хліба, круп, молочної та м’ясної продукції тощо. Разом з тим експерт зауважує, що картопля нині дешевша навіть, ніж була до війни, але десь починаючи з листопада – грудня й вона почне зростати у ціні.

Чи подешевшають якісь продукти

На думку аналітика УКАБ Максима Гопка, не варто чекати зниження цін на якісь продукти, хоча й не виключає, що якісь товари можуть зупинитись в цін. "Наприклад, зараз подешевшали гриби на 20 – 30% за останніх декілька днів, оскільки сезон", – пояснює він. Також яблука та фрукти зараз не дорожчають через хороший врожай й надалі можуть триматись у ціні.

Загалом подорожчає все просто у різному відсотковому співвідношенні, зважаючи на вже згадані енергетичний фактор, зерновий коридор, ситуацію на фронті тощо,

– резюмує аналітик.