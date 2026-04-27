Зовсім не 8 гривень – у КМДА розповіли, скільки насправді коштує проїзд у Києві

Наразі вартість проїзду в громадському транспорті Києва для мешканців і гостей міста коштує 8 гривень. Однак насправді собівартість перевезення одного пасажира значно вища.

Скільки коштує проїзд у Києві?

Реальні ціни у відповідь на запит "Економічної правди" назвали в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА. У 2025 році собівартість проїзду у столичному метро складала 43,68 гривні, а в наземному транспорті Київпастрансу – 23,20 гривні.

Для метро і наземного транспорту діють різні нормативні підходи, саме тому розрахунок собівартості проїзду відрізняється.

Однак в обох випадках її неодмінною частиною є амортизація, яка відображає зношення інфраструктури й рухомого складу, а також дозволяє планувати оновлення, наголосили в адміністрації Києва.

Метрополітен включає амортизацію до планової собівартості як джерело фінансування капітальних інвестицій. У 2025 році її обсяг зріс до 6,09 мільярда гривень (проти 5,02 мільярда гривень у 2024 році), зокрема через переоцінку рухомого складу.

У "Київпастрансі" сума включеної до собівартості амортизації становила 1,70 мільярда гривень у 2025 році (проти 1,76 мільярда гривень у 2024 році). Щоправда, для автобусних перевезень не враховують амортизацію частини рухомого складу та об'єктів, придбаних або відремонтованих за кошти бюджету Києва.

Зверніть увагу! Альтернативні публічні оцінки в департаменті КМДА назвали такими, що можуть спиратися на незатверджені методики й вибірковий облік витрат.

