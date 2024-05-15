Світло може коштувати майже 5 гривень: який тариф буде влітку
Підвищення тарифу на світло після останніх масових атак росіян на енергосистему не за горами. Хоч і офіційного рішення щодо цього поки не ухвалено, втім є припущення, що кіловат світла може зрости як до 4 гривень, так і майже до 5 гривень.
Тариф на світло може зрости
Як розповів для 24 Каналу експерт Геннадій Рябцев, підвищення вартості електроенергії може відбутися вже цього літа. Однак невідомо трапиться це на початку червня, чи на початку липня.
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Рябцев пояснює, що ріст ціни залежатиме від того чи враховуватиметься у тариф, крім собівартості електроенергії, ще й відновлення енергетичних об'єктів.
Якщо казати про те, на скільки, то якщо не враховувати кошти на відновлення, тобто на постачання нового обладнання, а враховувати лише собівартість виробництва електричної енергії на зараз, то можна очікувати десь від 3,50 до 4 гривень за кіловат.
Ціна у понад 4 гривні
Водночас вартість кіловата у 4 гривні – це без врахування нового обладнання, яке потрібне для заміни пошкодженого.
За словами Рябцева, у випадку, якщо в оновлений тариф на світло врахують усі затрати, які потрібно нести генеруючим компаніям й операторам систем, то тоді один кіловат для споживачів коштуватиме більше.
Ціна може навіть до 4,80 гривні за кіловат-годину зрости,
– додає енергетичний експерт.
Тобто діапазон тарифу коливатиметься від 3,50 до 4,80 гривні, залежно від того, що і як будуть рахувати в уряді.Нагадуємо! Як повідомив у прямому ефірі Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики, в Україні мають намір підвищити тариф на світло для побутових споживачів до 4 гривень. Ймовірно, це відбудеться з 1 червня.
Який зараз тариф на світло
- На сьогодні єдиний тариф на світло в Україні становить 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак голова комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко ще раніше зауважив, що собівартість електроенергії в Україні є вищою – десь 3,5 гривні.
- Про занижену ціну розповідав і директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко для 24 Каналу.
- Він наголосив на тому, що українці платять за світло у 2, або навіть 2,5 раза менше, ніж потрібно.