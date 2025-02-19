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19 лютого, 13:20
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Зеленський назвав суму, у яку Україні обійшлася війна

Валерія Моргун
Основні тези
  • Війна в Україні коштувала 320 мільярдів доларів, з яких 120 мільярдів заплатили українці, а 200 мільярдів – США та Європа.
  • США окремо надали Україні близько 67 мільярдів доларів, включаючи зброю та фінансову допомогу в бюджет.

Президент України Володимир Зеленський сказав, скільки коштувала війна в Україні. Зокрема він оголосив і суми, які витратили США та Європа.

Скільки Україні коштувала війна

Згідно зі слів українського президента, повномасштабне вторгнення коштувало Україні 320 мільярдів доларів, пише 24 канал з посиланням на пресконференцію.

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З них 120 мільярдів заплатили українці, а ще 200 мільярдів – Сполучені Штати та Європа.

Я думаю, що треба розібратися з допомогою. У нас абсолютні цифри. Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів – це ми, народ України, 200 мільярдів – це США і ЄС,
– пояснив український лідер.

Володимир Зеленський зазначив, що йдеться про зброю, тобто про пакет зброї у 320 мільярдів доларів. Однак всього США окремо дали Києву близько 67 мільярдів.

Важливо! Згідно зі слів президента України, "те, що ми отримали зброєю і ми отримали плюс 31,5 мільярда – це фінансова допомога в бюджет".