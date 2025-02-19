Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву українського президента під час пресконференції.

Дивіться також США допомогли Путіну вийти з багатолітньої ізоляції, – Зеленський про переговори в Ер-Ріяді

Які армії в Європі найсильніші

Президент під час конференції зачепив питання, чи готова Туреччина давати гарантії безпеки для України. Він зазначив, що "ми будемо над цим працювати" і він бачить в цьому позитив.

Україна і Туреччина – найсильніші армії в Європі. Це на сьогодні факт і тому для нас важливо тримати наші звʼязки,

– сказав Зеленський.