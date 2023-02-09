Все ще по 70 гривень: чого очікувати від цін на яйця у 2023 році

Вартість яєць у 2022 році помітно зросла. Лише у жовтні вона зросла до понад 70 гривень за десяток. Натоміть у 2021 році ціна була на межі 35 – 40 гривень. Як змінювалася ціна на яйці торік та що буде з ними у 2023 році, дізнавався 24 Канал.

Зауважте, що за прогнозами аналітиків, якщо початок та загалом березень буде теплим, то чимало продуктів можуть змінитись в ціні, а можуть і стабілізуватися, як от овочі через сезонний фактор. Проте яйця все ж залишатимуться у ціні принаймні до Великодня 2023 року.

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Чи подешевшають яйця в Україні

Як розповідають науковців Інституту аграрної економіки, до Великодня не варто очікувати здешевлення яєць. Все через низьку продуктивність несучих курей у цей період, а також через можливий підвищений попит у Великодні свята.

Після Великодня цілком ймовірне істотне зниження ціни яєць до 30–40%, зважаючи на динаміку споживчих цін у попередні роки,

– додає Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки

Відтак за даними "Мінфіну" середня ціна на десяток яєць в Україні станом на 8 лютого становить від 70 до 74 гривень.

Яйця перепелині (20 штук ) – 58,38 гривні,

Яйця курячі Квочка (10 штук) – 70,60 гривні,

Яйця курячі Ясенсвіт (10 штук) – 74,15 гривні.

Якими будуть ціни на молочку, хліб та фрукти

Молочна продукція;

За розрахунками Інституту аграрної економіки, роздрібні ціни на молоко та асортиментний ряд молочної продукції можуть зрости в середньому до 5%. Пастеризоване молоко із жирністю до 2,6% – до 40 гривень за літр.

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