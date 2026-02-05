Завищені ціни на пальне на АЗС: як звичайні водії можуть змінити ситуацію на ринку

З січня в Україні триває зростання цін на бензин, дизель та автомобільний газ, що створює додатковий тиск на економіку. Ситуація на ринку пального складна, зокрема й через те, що інтереси споживачів на ньому недостатньо представлені.

Що відбувається з цінами на пальне в Україні?

Ціни на пальне в Україні зростають під впливом об'єктивних чинників, як-от підвищення акцизного податку й вартості нафтопродуктів на кордоні, а також ріст курсу долара. Проте існують також суб'єктивні фактори, які призводять до завищення вартості пального для споживачів. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

За словами експерта, до суб'єктивних причин зростання цін належать висока маржа мереж АЗС на тлі низької конкуренції й відсутності ефективного антимонопольного регулювання.

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Ціни, за якими пропонують нафтопродукти великі компанії, завищені, причому суттєво. Зараз трошки менше, але на початку року приблизно від 6 до 8 гривень на літрі пального було завищених цін, необґрунтовано нічим. Якщо раніше можна було простежити залежність між ціною та якістю, тому що на ринку були палива різних виробників і якості. То зараз абсолютна більшість завозиться з-за кордону, і навряд можна обґрунтувати відмінність у 8 гривень між паливом, випущеним на заводах Orlen в Польщі чи Литві.

Здорожчання пального суттєво знижує купівельну спроможність українців. За словами Геннадія Рябцева, до війни за середню заробітну плату можна було купити близько 260 – 270 літрів бензину, то зараз цей обсяг скоротився до 160 – 170 літрів.

Як відомо з даних Консалтингової групи А-95, оприлюднених "Мінфіном", стрибок цін на бензин, дизпаливо та газ в Україні розпочався 19 січня.

Середні ціни на пальне станом на 16 січня / "Мінфін"

Середні ціни на пальне станом на 19 січня / "Мінфін"

Станом на 4 лютого середні ціни на пальне в Україні були такими:

Бензин А-95 преміум – 65,21 гривні;

Бензин А-95 – 60,72 гривні;

Бензин А-92 – 58,81 гривні;

Дизельне паливо – 60,30 гривні;

Газ авто­мобільний – 38,34 гривні.

Діапазон зростання цін за неповні два тижні на бензин та дизпаливо становить близько двох гривень на літр. Стрибок вартості для споживачів автомобільного газу відбувся ще в грудні, а позначку в 38 гривень ціна перетнула в середині січня.

Як споживачі можуть впливати на ціни на ринку пального?

Експерт Геннадій Рябцев говорить, що становище на ринку пального в Україні дозволяє трейдерам підіймати ціни вище, ніж це обумовлено об'єктивними чинниками. Це відбувається на тлі зниження конкуренції та відсутності реакції з боку Антимонопольного комітету.

Зауважте! На думку експерта, на ринку присутні ознаки нецивілізованої конкуренції, на які може вказувати встановлення компаніями однакового рівня та синхронне змінювання цін на пальне.

Споживачі також могли б впливати на ситуацію на ринку, представляючи й захищаючи свої інтереси й контролюючи обґрунтованість цін через колективні дії, моніторинг маржі та звернення до Антимонопольного комітету в разі виявлення ознак зловживань.

Проте позиції українських споживачів не враховують саме через брак організованості, наголошує Геннадій Рябцев.

Якби на ринку були присутні асоціації споживачів, наприклад, водії чи автомобілісти якимось чином згуртовані, вони могли б висловлювати свою думку стосовно нинішніх цін і великі компанії враховували б її. Але оскільки споживачі неорганізовані, то звісно, що їхні бажання чи фінансові можливості нікого не хвилюють,

– каже експерт.

До повномасштабної війни Україна мала власне виробництво пального й менше залежала від імпорту, а ринок був більш фрагментованим. Нині ж кілька великих мереж контролюють ситуацію й суттєво впливають на ціни.

Експерт Геннадій Рябцев зауважує, що раніше роль "цінового якоря" для українського ринку пального виконували мережі з фінансово-промислової групи "Приват" завдяки власному виробництву й значній кількості АЗК. Нині вона припинила виконувати цю функцію.

Нагадаємо, що у 2022 році відбулася націоналізація Укрнафти й Укртатнафти. Того ж року Росія кілька разів обстріляла найбільший нафтопереробний завод України – Кременчуцький НПЗ, зупинивши його роботу.

За словами експерта Геннадія Рябцева, нині державна Укрнафта не здатна стримувати ціни на ринку, адже має значно меншу кількість автозаправних станцій, ніж колись група "Приват". Тоді як менші компанії також не можуть стати противагою великим мережам з огляду на обмежені ресурси, можливості й вплив на органи державної влади.

Якого подорожчання чекати від цін на пальне?