Журналісти проаналізували закупівлі Міноборони в системі "Прозорро" і визначили, як націоналізація двох компаній нафтової галузі допомогла армії.
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Як змінювались ціни на пальне для Міноборони за 2022 – 2023 роки
Журналісти проаналізували дані про 27 контрактів на постачання дизпального за час повномасштабного вторгнення, починаючи з весни 2022 року. За законом назви постачальників і обсяги постачань не розкриваються, але відомо ціни за одиницю.
Видно, що до лютого 2023 року різниця між вартістю пального, яке контрактували військові, була подекуди навіть більшою на 11 тисяч гривень/т (19%), ніж ринкова ціна в Україні. Наприклад:
- За договором від 21 листопада міністерство купило арктичний дизель за ціною 71 904 гривень/т, тоді як його ринкова оптова ціна складала 60 180 гривень/т.
- Згідно з контрактом від 15 грудня 2022 року, зимове ДП обійшлось військовим у 70 999 гривень/т, що на 9 024 гривень більше від ринкової ціни на той час (61 976,05 гривень/т).
- Кардинально ситуація змінилась навесні 2023 року, коли постачальником пального стала "Укрнафта". У квітні при середньоринковій ціні на літнє ДП на рівні 44 610 грн/л МОУ змогло його купити за 36 900 грн/л. Ця тенденція є і зараз. Останній договір, який опублікували у "Прозорро" 6 червня, свідчить про те, що ресурс військові купили за 35 459 грн/т при його ринковій ціні 39 521 грн/т.
Джерела видання в Державній аудиторській службі повідомляють, що приватний постачальник 2022 року через механізм "скруток" відразу вивів з обороту кошти, призначені для сплати податку назад державі.
Націоналізована "Укрнафта" пропонує найвигіднішу ціну
- У листопаді 2022 року Україна націоналізувала акції кількох стратегічно важливих підприємств, серед яких є ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта", які раніше контролювала група "Приват" та інші приватні акціонери.
- Міноборони продовжує купувати пальне через систему "Прозорро", тобто за конкурентною процедурою. наразі "Укрнафта" пропонує найбільш конкурентну ціну, тож наразі є єдиним постачальником оборонного відомства.
- Раніше повідомлялось, що 2022 року одним із найбільших постачальників пального для армії був нафтопереробний завод "Укртатнафта", але вартість тих обсягів була невідома.
- Також, за даними джерел на ринку, постачання для МО у 2022 році здійснювала група "Трейд Комодіті", яка була найбільшим постачальником міністерства у 2016-2018 роках. Вона запам'яталась низкою скандалів через завищені ціни й зрив контрактів.
Порівняння закупівель у графіках: фото "Наші гроші"