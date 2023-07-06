Журналісти проаналізували закупівлі Міноборони в системі "Прозорро" і визначили, як націоналізація двох компаній нафтової галузі допомогла армії.

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Як змінювались ціни на пальне для Міноборони за 2022 – 2023 роки

Журналісти проаналізували дані про 27 контрактів на постачання дизпального за час повномасштабного вторгнення, починаючи з весни 2022 року. За законом назви постачальників і обсяги постачань не розкриваються, але відомо ціни за одиницю.

Видно, що до лютого 2023 року різниця між вартістю пального, яке контрактували військові, була подекуди навіть більшою на 11 тисяч гривень/т (19%), ніж ринкова ціна в Україні. Наприклад:

За договором від 21 листопада міністерство купило арктичний дизель за ціною 71 904 гривень/т, тоді як його ринкова оптова ціна складала 60 180 гривень/т.

Згідно з контрактом від 15 грудня 2022 року, зимове ДП обійшлось військовим у 70 999 гривень/т, що на 9 024 гривень більше від ринкової ціни на той час (61 976,05 гривень/т).

Кардинально ситуація змінилась навесні 2023 року, коли постачальником пального стала "Укрнафта". У квітні при середньоринковій ціні на літнє ДП на рівні 44 610 грн/л МОУ змогло його купити за 36 900 грн/л. Ця тенденція є і зараз. Останній договір, який опублікували у "Прозорро" 6 червня, свідчить про те, що ресурс військові купили за 35 459 грн/т при його ринковій ціні 39 521 грн/т.

Зверніть увагу. Наразі СБУ веде розслідування щодо сплати МОУ своїм постачальникам палива 7% ПДВ, адже уряд ще на початку вторгнення встановив нульову ставку на паливо для потреб ЗСУ.

Джерела видання в Державній аудиторській службі повідомляють, що приватний постачальник 2022 року через механізм "скруток" відразу вивів з обороту кошти, призначені для сплати податку назад державі.

Націоналізована "Укрнафта" пропонує найвигіднішу ціну

У листопаді 2022 року Україна націоналізувала акції кількох стратегічно важливих підприємств, серед яких є ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта", які раніше контролювала група "Приват" та інші приватні акціонери.

Міноборони продовжує купувати пальне через систему "Прозорро", тобто за конкурентною процедурою. наразі "Укрнафта" пропонує найбільш конкурентну ціну, тож наразі є єдиним постачальником оборонного відомства.

Раніше повідомлялось, що 2022 року одним із найбільших постачальників пального для армії був нафтопереробний завод "Укртатнафта", але вартість тих обсягів була невідома.

Також, за даними джерел на ринку, постачання для МО у 2022 році здійснювала група "Трейд Комодіті", яка була найбільшим постачальником міністерства у 2016-2018 роках. Вона запам'яталась низкою скандалів через завищені ціни й зрив контрактів.

Порівняння закупівель у графіках: фото "Наші гроші"