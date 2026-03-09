Пальне по Україні дорожчає: які ціни на бензин і дизель 9 березня

Останніми днями пальне в Україні суттєво подорожчало. Уряд звернув увагу на ситуацію та вже запровадив комплекс заходів заради стабілізації ринку, зокрема посилити контроль за операторами доручили Антимонопольному комітету. Однак чи вплинуло це на ціни вже в понеділок, 9 березня, – читайте далі.

Скільки коштує пальне в Україні?

Детальніше про актуальні ціни повідомляє сайт "Мінфін", який посилається на дані "Консалтингової групи А-95". Середні ціни на пальне по країні станом 9 березня:

бензин А-95 преміум – 72,58 гривні за літр;

бензин А-95 – 69,02 гривні за літр;

бензин А-92 – 66,11 гривні за літр;

дизпальне – 71,60 гривні за літр.

Скільки коштує пальне в Києві?

Ще вранці Новини.LIVE повідомляли, що черг на АЗС столиці немає.

Ціна преміального бензину А-95 сягає 74 гривень .

. Натомість А-100 продають за 81 гривню.

Скільки коштує пальне у Львові та Харкові?

За даними "Мінфіну", по Львівській області середні ціни такі:

бензин А-95 преміум – 72,81 гривні за літр;

бензин А-95 – 69,30 гривні за літр;

бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;

дизпальне – 72,19 гривні за літр.

Однак ситуація на Харківщині дещо інша, пальне там обійдеться для українців дешевше:

бензин А-95 преміум – 71,60 гривні за літр;

бензин А-95 – 67,91 гривні за літр;

бензин А-92 – 65,22 гривні за літр;

дизпальне – 70,69 гривні за літр.

Цікаво! Експерт з паливного ринку Сергій Куюн припустив, що "стоп" для бензину відбудеться в межах 70 гривень за літр. Однак ціни на дизель і далі ростимуть – до близько 80 гривень за літр уже цього тижня. Ба більше, якщо ситуація не зміниться, опісля вартість сягатиме 90 гривень за літр.

Що робить держава для зниження цін?

По-перше, держкомпанія Укрнафта реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, аби сформувати "орієнтир справедливої ціни" в нинішніх умовах.

По-друге, Україна працює з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

По-третє, Антимонопольний комітет і Держпродспоживслужба посилили контроль за операторами, аби не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій.

По-четверте, особливу увагу приділять забезпеченню ключових сфер – сектору оборони, громадського транспорту та аграріїв. Щоправда, перевізники уже заговорили про підвищення вартості проїзду. У Львові вони звернулися до міськради з вимогою переглянути тариф, додавши 10 гривень до актуальної ціни.